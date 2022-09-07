Чужое тело не ваше дело: почему люди имеют право выглядеть так, как захотят(5)
Никто не обязан тратить деньги, время и здоровье на то, чтобы понравиться другому человеку, считает Лайфхакер.
Почему чужая внешность никого не касается
Чтобы не ходить вокруг да около, начнём с революционной мысли: никто не обязан быть красивым. Именно с непониманием этого обычно и связано стремление людей обсудить чужую внешность.
В СМИ пишут о звёздах в неудачных, по чьему-то мнению, платьях. В комментариях под постами у популярных блогеров кто-то обязательно укажет на их внешние недостатки. А уж если кто-то осмелился громко заявить, что не стесняется лишних килограммов, оттопыренных ушей или веснушек, жди беды. Вскоре сюда высадится целый десант недовольных чужой смелостью.
И здесь нас подстерегают ещё две довольно свежие мысли:
Никто не должен соответствовать чужим представлениям о красоте.
Чьи-то стандарты красоты не истина в последней инстанции.
У человека, которого другой намеревается загнать в узенькие рамки своего восприятия, есть глаза и зеркало. Нет ни одного логичного объяснения, почему он должен выглядеть так, как нравится кому-то, а не ему.
Заботой этого не объяснить. Экстремальную полноту или худобу ещё как-то можно привязать к здоровью, хотя и здесь человек сам разберётся. Но чем может навредить красная помада, полнящее платье или волосы под мышками — непонятно.
Поэтому всё, что говорится о чужой внешности, — чистой воды вкусовщина. Но есть нюанс. Считать что-то красивым и некрасивым можно. Но свои мысли об этом лучше держать при себе. Отрицательное непрошеное мнение о внешности — всегда оскорбление.
К чему приведёт уход от жёстких стандартов красоты
В этом тексте ещё ни разу не встретилось слово „бодипозитив“, чтобы огонь в пятой точке не мешал внимательному чтению. Но речь именно о принятии внешности человека во всём её многообразии. Бодипозитив не только и не столько про вес, сколько про то, чтобы разрешить себе не переживать из-за несимметричных бровей или носить юбку, несмотря на крошечное родимое пятно на колене.
Вот только противники бодипозитива обычно воспринимают его крайне однобоко. Мы не берём в расчёт тех, кто переживает, что „вокруг будут одни страшные люди“, — с ними мы уже определились. Поговорим о тех, кто считает его запретом на уход за собой. Всё как раз наоборот. Вы можете делать со своей внешностью что захотите, и это самое прекрасное.
Почему никто не запрещает любить красивых
В беседах о необходимости спокойно принимать чужую внешность часто всплывает абсурдный аргумент. Обычно в нём содержатся оскорбления, поэтому переформулируем его в менее обидное „Но мне нравятся брюнетки. Но, по-вашему, я теперь должен влюбляться и в блондинок тоже? Я не могу себя заставить!“
Действовать в рамках симпатии как раз нормально, особенно если другим вы тоже это позволяете.
Тем более что привлекательные для вас люди могут не вызывать аналогичных чувств у других. Симпатию и влечение вы практически не контролируете. Вопрос в том, как выражать их отсутствие. Если через „Кто вообще будет спать с блондинками!“, это чистой воды хамство.
Кроме того, лучше не терять потенциальную целевую аудиторию, потому что ваши стандарты красоты могут измениться.
Что влияет на восприятие красоты
Любители загнать людей в рамки собственных предпочтений обычно говорят: „Просто тянуться к красоте — это естественно“. Только если бы стандарты задавала природа, то они не менялись бы на протяжении сотен лет. Самку павлина одинаково привлекал яркий хвост и в XV веке, и сейчас. С человеческой красотой всё непросто. Не будем углубляться в историю и сравнивать Венер палеолита с римскими, женщин с полотен Да Винчи и Рубенса. Просто посмотрим, что происходило в последние десятилетия.
Пышные формы 50-х сменились худобой Твигги. Хрупкость сменилась модой на спортивное тело, чему поспособствовала Джейн Фонда. К 90-м спортивные тенденции были вытеснены героиновым шиком Кейт Мосс. В 2010-х годах популярными снова стали выпуклости — неважно, полученные с помощью спорта или операций.
Ваше личное восприятие красоты тоже меняется. Если вам кажется, что нет, посмотрите, в чём вы ходили на вечеринки на прошлой неделе, пять, 10, 20 лет назад.
На наши личные стандарты влияет слишком много факторов. Печальнее всего, что они дают крайне мало представления о том, как выглядят настоящие люди.
Глянцевые стандарты
Ретуширование фотографий для журналов не сюрприз. Более того, это не всегда абсолютное зло, так как позволяет скрыть огрехи в свете и прочие вещи, без которых снимок выглядит лучше.
Но нередко ретушь вступает в бой с анатомией и, увы, выигрывает. Что мы имеем: отсутствие пор и носогубных складок, белоснежные белки глаз, гладкая розовая кожа подмышек (ретушёры вообще видели подмышки?).
Учтите, что для глянца не снимают кого попало. В итоге прекрасных женщин превращают в несуществующих. Причём сами они не всегда довольны таким украшательством.
Например, Кейт Уинслет осталась недовольна обложкой British GQ, отметив, что ретушёры уменьшили объём её ног примерно на треть. Против значительных изменений выступила и Леди Гага. По её словам, она не выглядит по утрам так, какой её представили. „Когда меняются обложки, меняется и культура“, — заявила она.
Впрочем, журналы уже можно ни в чём не винить. На смену им пришёл Instagram. Вроде все понимают, что за неземной красотой каждой второй пользовательницы стоит кропотливая работа в Facetune и других редакторах. Но червячок сомнений шевелится. Поэтому на вес золота блогеры, которые показывают, что могут быть разными. Но их голос тонет в потоке визуальной лжи.
О том, почему отсутствие жёстких стандартов полезно, читайте тут.