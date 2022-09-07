Чужое тело не ваше дело: почему люди имеют право выглядеть так, как захотят

Почему чужая внешность никого не касается

Чтобы не ходить вокруг да около, начнём с революционной мысли: никто не обязан быть красивым. Именно с непониманием этого обычно и связано стремление людей обсудить чужую внешность.

В СМИ пишут о звёздах в неудачных, по чьему-то мнению, платьях. В комментариях под постами у популярных блогеров кто-то обязательно укажет на их внешние недостатки. А уж если кто-то осмелился громко заявить, что не стесняется лишних килограммов, оттопыренных ушей или веснушек, жди беды. Вскоре сюда высадится целый десант недовольных чужой смелостью.

И здесь нас подстерегают ещё две довольно свежие мысли:

Никто не должен соответствовать чужим представлениям о красоте.

Чьи-то стандарты красоты не истина в последней инстанции.

У человека, которого другой намеревается загнать в узенькие рамки своего восприятия, есть глаза и зеркало. Нет ни одного логичного объяснения, почему он должен выглядеть так, как нравится кому-то, а не ему.

Заботой этого не объяснить. Экстремальную полноту или худобу ещё как-то можно привязать к здоровью, хотя и здесь человек сам разберётся. Но чем может навредить красная помада, полнящее платье или волосы под мышками — непонятно.

Поэтому всё, что говорится о чужой внешности, — чистой воды вкусовщина. Но есть нюанс. Считать что-то красивым и некрасивым можно. Но свои мысли об этом лучше держать при себе. Отрицательное непрошеное мнение о внешности — всегда оскорбление.

К чему приведёт уход от жёстких стандартов красоты

В этом тексте ещё ни разу не встретилось слово „бодипозитив“, чтобы огонь в пятой точке не мешал внимательному чтению. Но речь именно о принятии внешности человека во всём её многообразии. Бодипозитив не только и не столько про вес, сколько про то, чтобы разрешить себе не переживать из-за несимметричных бровей или носить юбку, несмотря на крошечное родимое пятно на колене.