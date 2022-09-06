Семь правил общения, чтобы выжить в школьном чате

Вы купили все, что нужно ребенку для школы, собрали рюкзак, проводили его до школьного крыльца (ну или закрыли за ним дверь, если он уже большой) и вздохнули с облегчением... Но если вы рассчитывали отдохнуть или поработать в блаженной тишине, то об этом придется забыть – ваш телефон просто разрывается от уведомлений из родительского чата в WhatsApp.

По идее, групповой чат создается для того, чтобы родители могли быстро обмениваться нужной информацией и оперативно решать возникающие у школьников проблемы. Однако, как правило, это лишь недостижимая мечта, пишет LadyMail.

Это бесконечные препирательства, склоки, странные вопросы и не менее дикие комментарии, среди которых приходится выискивать крохи полезной информации.

Чтобы сделать родительский чат более приятным, ну или хотя бы более выносимым для всех местом, участникам стоит придерживаться нескольких правил цифрового этикета:

1. Не устраивайте беседы один на один

Помните, что это групповой чат, предназначенный исключительно для вопросов и информации, связанных со школой. В чате присутствует много разных занятых людей, у которых кроме этого всего есть еще в жизни масса других дел. И им совсем не интересно читать километровый тред на двоих, посвященный выяснению, например, того, где и за сколько мама Васи купила такие классные кроссовки.

2. Не устраивайте ненужных дебатов

А именно это в родительском чате, к сожалению, происходит постоянно. Достаточно кому-нибудь задать какой-нибудь совершенно невинный вопрос, и понеслась. Сначала еще кто-то пытается дать ответ по делу, но обязательно находятся родители, которые начинают ответвляться от темы, получают на свои реплики хлесткие ответы, градус дискуссии непонятно уже о чем быстро возрастает, и вот налицо полноценный холивар.