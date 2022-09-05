Как научиться принимать правильные решения

Думайте в темноте

Замечали, что самые интересные идеи чаще всего приходят ночью? Это неспроста. Приглушенный свет или же его полное отсутствие погружает наш организм в состояние покоя и расслабленности, наш мозг начинает постепенно отвлекаться от суеты, насущных дел и переключается на познание себя.

Выключите свет, сядьте поудобнее или даже лягте и начинайте думать обо всем и ни о чем, постепенно подходя к размышлениям о насущной проблеме. Как только у вас начнут возникать идеи, скорее записывайте их. Чем больше получится тем, лучше. Утром перечитайте свои ночные заметки — поверьте, что-то из этого вас если не спасет, то вдохновит.

Принимайте решения утром

Все решения необходимо принимать утром. Вечером и ночью включается творческое и эмоциональное восприятие мира и себя, но напрочь отключается рациональное мышление, без которого принимать решения лучше не надо.

Составляйте списки

Составлять списки — любимое занятие всех лентяев. Расписать на год вперед задачи и планы, а потом не выполнить ни единого — классика жанра. Однако если подходить к составлению таблиц с умом, то можно значительно облегчить себе жизнь, особенно, если дело касается принятия решений.

Находясь перед выбором, мы боимся сделать неверный шаг, опасаясь последствий, которые обрушатся лавиной на и так уставшую от раздумий голову. Более того, чаще всего мы уже имеем некоторые представление о том, что нас ждет в зависимости от выбора. Как в сказке, налево пойдешь или направо пойдешь, вы уже выстроили хотя бы примерный план последствий и немного представляете, с чем будете иметь дело. От этого и стоит отталкиваться.