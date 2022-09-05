Как научиться принимать правильные решения(1)
Делать выбор всегда нелегко, а особенно сложно становится с возрастом, когда опыт позволяет предугадать последствия и понять, что ждет впереди. Marie Claire выяснил, как облегчить муки выбора и научиться слушать себя.
Думайте в темноте
Замечали, что самые интересные идеи чаще всего приходят ночью? Это неспроста. Приглушенный свет или же его полное отсутствие погружает наш организм в состояние покоя и расслабленности, наш мозг начинает постепенно отвлекаться от суеты, насущных дел и переключается на познание себя.
Выключите свет, сядьте поудобнее или даже лягте и начинайте думать обо всем и ни о чем, постепенно подходя к размышлениям о насущной проблеме. Как только у вас начнут возникать идеи, скорее записывайте их. Чем больше получится тем, лучше. Утром перечитайте свои ночные заметки — поверьте, что-то из этого вас если не спасет, то вдохновит.
Принимайте решения утром
Все решения необходимо принимать утром. Вечером и ночью включается творческое и эмоциональное восприятие мира и себя, но напрочь отключается рациональное мышление, без которого принимать решения лучше не надо.
Составляйте списки
Составлять списки — любимое занятие всех лентяев. Расписать на год вперед задачи и планы, а потом не выполнить ни единого — классика жанра. Однако если подходить к составлению таблиц с умом, то можно значительно облегчить себе жизнь, особенно, если дело касается принятия решений.
Находясь перед выбором, мы боимся сделать неверный шаг, опасаясь последствий, которые обрушатся лавиной на и так уставшую от раздумий голову. Более того, чаще всего мы уже имеем некоторые представление о том, что нас ждет в зависимости от выбора. Как в сказке, налево пойдешь или направо пойдешь, вы уже выстроили хотя бы примерный план последствий и немного представляете, с чем будете иметь дело. От этого и стоит отталкиваться.
Напишите на чистом листе бумаге все возможные выходы из ситуации или решения, которые вы можете принять по волнующему вопросу. Обозначив все пути, выберите первый из списка и представьте, что вы уже приняли это решение. Погрузитесь в ситуацию, когда обратного пути уже нет и выбор сделать. Оцените все риски и ощущения. Проделайте так с каждым пунктом. По мнению психологов, подобные уловки помогают не только понять, как будет сделать правильно, но и чего вы хотите на самом деле.
Спрашивайте чужое мнение (но не полагайтесь на него)
Попросите кого-то другого, чье мнение для вас имеет значение, со стороны рассказать о решении, которое для вас кажется наиболее правильным. Пусть этот человек приведет свои плюсы и минусы, касаемо вашей позиции. Обычно это помогает либо осознать уже принятое вами решение и согласиться с самим собой или же, наоборот, понять, как сильно заблуждались, и начать искать новые выходы.
Слушайте ритмичную музыку
Несколько лет назад британские ученые выяснили, что те, кто случают ритмичную музыку, принимают решения быстрее и более осознанно, чем те, кто предпочитают релаксирующие мелодии. Наверное, дело в том, что медленные песни настраивают на лиричный лад, не способствующий работе и экстренным решениям.