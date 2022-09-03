Любовь и ненависть: почему в 90-е все ходили в малиновых пиджаках

Картина маслом

Сейчас за вырвиглазным одеянием в российском коллективном бессознательном плотно закрепился статус аксессуара сферического братка‎ из 90-х. Малиновый пиджак на могучем туловище авторитета по канону дополнялся деловитой мобилкой, нашейной цепью и шестисотым мерседесом, пишет портал LadyMail.

А начиналось все благими намерениями: СССР рухнул, новоиспеченные россияне после экономических реформ Гайдара были охочи до нарядов „от кутюр“. Но решили не соваться в воду, не зная броду, и на первое время ограничились ввозом немыслимого количества ширпотреба. Рынок наводнили рахитики от мира фэшна — туфли на каблуке „Vigorous“ и нейлоновые спортивки из дворовых легенд, которые носили всей семьей.

История успеха

Сияние малинового пиджака снизошло на отечественных потребителей с западных подиумов (может быть, это было завалявшееся где-то со времен холодной войны оружие эстетического поражения).

В 1992 году на Неделе высокой моды Джанни Версаче зачем-то решил представить свою новую коллекцию с затейливой придумкой: модели-мужчины вышагивали по подиуму в ярко-красных пиджаках и малиновых брюках. Зажиточные россияне, впервые выехавшие в столицу любви, разинули рты от красоты и принялись повторять. Наряд канонизировали.

Буквально через пару дней малиновый искуситель зазывно манил „новых русских“ лацканами со страниц тогда единичных модных журналов, а турецкие швеи корпели над бесконечными партиями для ввоза в Россию. Короче, глаз россиянина, еще не наметанный на выискивание цветовых отклонений, пал на остромодную новинку.

Добил перформативную оду малиновому пиджаку Сергей Мавроди, на Новый 1994 год залезший в нем в телевизор и поздравивший Россию с наступающим.

Кризис жанра

Вышло по Марксу: экономические реалии плавно стали реалиями культурными.