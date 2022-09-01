Дежурный врач: не во всех семьях сегодня праздничный день. Вчера со мной связался еще один молодой человек, который решил, что его жизнь больше не стоит того, чтобы ее продолжать(1)
„Я знаю, что сегодня праздничный день. Но так бывает не во всех семьях. Потому что есть матери, чей ребенок вынужден лежать на больничной койке вместо того, чтобы пойти в школу. Почему я это пишу?“
Анестезиолог Кармен Коппель делится в социальных сетях историей, наводящей на размышления:
„Вчера вечером ко мне, как к дежурному врачу, снова обратился милый, очень воспитанный, добрый и способный подросток, который решил, что его жизнь не стоит того, чтобы жить. Это был путь взлетов и падений для него в течение нескольких лет.
Попытка уйти из жизни также не была первой. Однако плохое самочувствие не помешало ему весной окончить школу с серебряной медалью или найти работу на лето. Только эта внутренняя трудность мешала ему гордиться собственными достижениями. И, конечно, в этой боли он не способен увидеть заботу окружающих о нем и принять помощь, в которой он отчаянно нуждается.
К всеобщему утешению и счастью, его путь среди нас продолжается. Но мне бы очень хотелось, чтобы мы могли сделать еще больше, чтобы помочь этим молодым людям, а также их родителям, потому что кризис у ребенка всегда вызывает кризис у родителя. В этих психических срывах нам еще что-то неизвестно. Возможно, будущее даст ответ“.
Кармен Коппель поделилась своим личным опытом с Eesti Ekspress в День защиты детей, надеясь, что это поможет спасти некоторых детей. Лийза Коппель, известная по фильмам „Фехтовальщик“ и „Детективы маленького городка“, должна была стоять среди выпускников средней школы прошлой весной, задорная от предвкушения, но на школьной фотографии выглядывающей из-за цветов Лийзы не было - депрессия оборвала ее жизнь раньше.