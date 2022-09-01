Я – мама
01.09.2022, 19:31

Дежурный врач: не во всех семьях сегодня праздничный день. Вчера со мной связался еще один молодой человек, который решил, что его жизнь больше не стоит того, чтобы ее продолжать

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Фотография носит иллюстративный характер и не связана с публикацией Кармен Коппель.
Фотография носит иллюстративный характер и не связана с публикацией Кармен Коппель.
ФОТО: Shutterstock

„Я знаю, что сегодня праздничный день. Но так бывает не во всех семьях. Потому что есть матери, чей ребенок вынужден лежать на больничной койке вместо того, чтобы пойти в школу. Почему я это пишу?“

Анестезиолог Кармен Коппель делится в социальных сетях историей, наводящей на размышления:

„Вчера вечером ко мне, как к дежурному врачу, снова обратился милый, очень воспитанный, добрый и способный подросток, который решил, что его жизнь не стоит того, чтобы жить. Это был путь взлетов и падений для него в течение нескольких лет.

Попытка уйти из жизни также не была первой. Однако плохое самочувствие не помешало ему весной окончить школу с серебряной медалью или найти работу на лето. Только эта внутренняя трудность мешала ему гордиться собственными достижениями. И, конечно, в этой боли он не способен увидеть заботу окружающих о нем и принять помощь, в которой он отчаянно нуждается.

К всеобщему утешению и счастью, его путь среди нас продолжается. Но мне бы очень хотелось, чтобы мы могли сделать еще больше, чтобы помочь этим молодым людям, а также их родителям, потому что кризис у ребенка всегда вызывает кризис у родителя. В этих психических срывах нам еще что-то неизвестно. Возможно, будущее даст ответ“.

Кармен Коппель поделилась своим личным опытом с Eesti Ekspress в День защиты детей, надеясь, что это поможет спасти некоторых детей. Лийза Коппель, известная по фильмам „Фехтовальщик“ и „Детективы маленького городка“, должна была стоять среди выпускников средней школы прошлой весной, задорная от предвкушения, но на школьной фотографии выглядывающей из-за цветов Лийзы не было - депрессия оборвала ее жизнь раньше.

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