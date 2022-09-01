5 советов о том, как научить ребенка финансовой мудрости

Научить ребенка обращаться с деньгами не менее важно, чем стимулировать его зарабатывать. Для этого мы предлагаем две идеи:

„Подростка можно познакомить с более широкими возможностями для заработка, например, предложить ему найти несложную работу (уход за маленьким ребенком, покос травы у соседа, выгуливание щенков и т.д.), продать старые вещи или начать небольшой интернет-бизнес“. – объяснила Хакиайнен.

Один из первых уроков при обучении маленького ребенка денежным делам – это объяснение и демонстрация того, как зарабатываются деньги. Отличным способом демонстрации этого на практике является предоставление своему ребенку возможности самостоятельно немного заработать. Выберите пару заданий, которые ребенок мог бы выполнить на следующей неделе. Это может быть уход за младшим братом или сестрой, приготовление еды, прополка сада, собирание ягод, чистка машины и т.д. Когда ребенок успешно выполнит все указанные в списке задания, он должен получить за свои старания карманные деньги. Важно знать и понимать, что такой дополнительной работой не должно быть то, что ребенок обязан делать (например, регулярная уборка своей комнаты). Следить за выполненными работами и заработанными ребенком карманными деньгами можно, например, наклеивая в специальной таблице многоразовые наклейки, или же и вовсе используя предназначенные для этого мобильные приложения.

Личные денежные дела влияют на ежедневную жизнь каждого из нас, и поэтому совершенно логично своевременно научить ребенка правильно обращаться с деньгами. Родители могут значительно облегчить свою жизнь, если они не будут избегать обсуждения финансовых дел в присутствии ребенка – вместо этого стоит вовлекать его в соответствующие обсуждения. Однако многие родители не знают, как начать формировать финансовую грамотность. В связи с этим руководитель отдела розничных банковских услуг Эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен делится некоторыми советами о том, как можно научиться финансовой грамотности.

Вовлеките своего ребенка в планирование бюджета и финансового плана вашей семьи. Сядьте вместе с ним и просмотрите расходы, исходя из которых вы распределили доходы вашей семьи. После этого совместно обсудите, как следует расставить приоритеты и лучше всего распределить доходы. Нередко сами дети тоже дают очень хорошие советы.

Если ребенок самостоятельно зарабатывает деньги, то ему будет еще легче объяснить разницу между желаниями и потребностями. Золотое правило управления финансами заключается в том, что при составлении бюджета предпочтение всегда отдается необходимым расходам (налоги, еда, топливо и т.д.), и иногда для совершения желаемых, но не являющихся абсолютно нужными покупок приходится некоторое время ждать и откладывать деньги.

Сбережение денег

Помогая своему ребенку составить личный бюджет, не забудьте поговорить с ним и о важности сбережения денег. Ребенок должен знать, что резерв на крайний случай, или фонд спокойствия, защищает семью от финансового кризиса и позволяет позаботиться о самых важных потребностях всей семьи в случае временного прекращения поступления доходов.

Хакиайнен добавляет, что учить ребенка сберегать деньги можно начать уже с малого возраста – для этого достаточно воспользоваться обычной свиньей-копилкой или, в качестве альтернативы, одним из доступных сегодня мобильных приложений. Дети более старшего возраста могут открыть сберегательный счет, на котором они могут копить как заработанные карманные деньги, так и денежные подарки от друзей или бабушки с дедушкой.