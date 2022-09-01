5 советов о том, как научить ребенка финансовой мудрости(1)
Родители отвечают за безопасность и здоровье своего ребенка, однако, кроме этого, очень важно развивать в нем и многие другие навыки, которые пригодятся ребенку, когда он вырастет. Поговорим об одном из них – финансовой грамотности.
Личные денежные дела влияют на ежедневную жизнь каждого из нас, и поэтому совершенно логично своевременно научить ребенка правильно обращаться с деньгами. Родители могут значительно облегчить свою жизнь, если они не будут избегать обсуждения финансовых дел в присутствии ребенка – вместо этого стоит вовлекать его в соответствующие обсуждения. Однако многие родители не знают, как начать формировать финансовую грамотность. В связи с этим руководитель отдела розничных банковских услуг Эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен делится некоторыми советами о том, как можно научиться финансовой грамотности.
Зарабатывание денег
Один из первых уроков при обучении маленького ребенка денежным делам – это объяснение и демонстрация того, как зарабатываются деньги. Отличным способом демонстрации этого на практике является предоставление своему ребенку возможности самостоятельно немного заработать. Выберите пару заданий, которые ребенок мог бы выполнить на следующей неделе. Это может быть уход за младшим братом или сестрой, приготовление еды, прополка сада, собирание ягод, чистка машины и т.д. Когда ребенок успешно выполнит все указанные в списке задания, он должен получить за свои старания карманные деньги. Важно знать и понимать, что такой дополнительной работой не должно быть то, что ребенок обязан делать (например, регулярная уборка своей комнаты). Следить за выполненными работами и заработанными ребенком карманными деньгами можно, например, наклеивая в специальной таблице многоразовые наклейки, или же и вовсе используя предназначенные для этого мобильные приложения.
„Подростка можно познакомить с более широкими возможностями для заработка, например, предложить ему найти несложную работу (уход за маленьким ребенком, покос травы у соседа, выгуливание щенков и т.д.), продать старые вещи или начать небольшой интернет-бизнес“. – объяснила Хакиайнен.
Составление бюджета
Научить ребенка обращаться с деньгами не менее важно, чем стимулировать его зарабатывать. Для этого мы предлагаем две идеи:
Вовлеките своего ребенка в планирование бюджета и финансового плана вашей семьи. Сядьте вместе с ним и просмотрите расходы, исходя из которых вы распределили доходы вашей семьи. После этого совместно обсудите, как следует расставить приоритеты и лучше всего распределить доходы. Нередко сами дети тоже дают очень хорошие советы.
Если ребенок самостоятельно зарабатывает деньги, то ему будет еще легче объяснить разницу между желаниями и потребностями. Золотое правило управления финансами заключается в том, что при составлении бюджета предпочтение всегда отдается необходимым расходам (налоги, еда, топливо и т.д.), и иногда для совершения желаемых, но не являющихся абсолютно нужными покупок приходится некоторое время ждать и откладывать деньги.
Сбережение денег
Помогая своему ребенку составить личный бюджет, не забудьте поговорить с ним и о важности сбережения денег. Ребенок должен знать, что резерв на крайний случай, или фонд спокойствия, защищает семью от финансового кризиса и позволяет позаботиться о самых важных потребностях всей семьи в случае временного прекращения поступления доходов.
Хакиайнен добавляет, что учить ребенка сберегать деньги можно начать уже с малого возраста – для этого достаточно воспользоваться обычной свиньей-копилкой или, в качестве альтернативы, одним из доступных сегодня мобильных приложений. Дети более старшего возраста могут открыть сберегательный счет, на котором они могут копить как заработанные карманные деньги, так и денежные подарки от друзей или бабушки с дедушкой.
Кроме того, хорошей идеей будет научить ребенка думать о денежных вещах в более долгосрочной перспективе, чем „здесь и сейчас“, поговорив с ним о важности инвестирования. Прежде всего, объясните саму суть инвестирования и то, как с его помощью вы увеличили свои накопления. Расскажите, для чего, насколько долго и как много вы инвестировали, и познакомьте ребенка с различными возможностями инвестирования. Объясните ему, что инфляция „съедает“ бессмысленные фонды, и что для инвестирования совсем не обязательно быть экспертом рынка акций.
Пожертвование
Благотворительность является бесценной деятельностью. Поэтому научите ребенка делиться с другими – это очень важная часть его воспитания, которая позволит ему не только радовать других людей, но и получать от этого моральное удовлетворение. Исследования показывают, что почти 42 процента людей делают пожертвования для оказания помощи другим именно потому, что это доставляет удовольствие им самим.
Если экономическое положение вашей семьи это позволяет, подумайте о добавлении в бюджет вашего домохозяйства новой строки – пожертвования. Кроме того, вы можете предложить вашему ребенку жертвовать часть своих сбережений для детей с инвалидностью, организаций, приютов для домашних животных и т.д. Пусть ребенок сам решит, что именно он хочет поддержать.
Заем
Последним, но не менее важным навыком является ответственное взятие займов. Важно объяснить ребенку принципы взятия и возврата денежных займов. Расскажите ему, почему выбирать займы нужно очень аккуратно, как следует избегать непродуманных займов, какие обязательства его ожидают, как следует ответственно брать займы, и когда это действительно следует делать.
По словам Марины Хакиайнен, люди ходатайствуют о потребительских займах для финансирования празднования, поездок для отдыха, курсов для саморазвития, связанных со здоровьем процедур, а также для покупки вещей, не являющихся совершенно необходимыми (товары для спорта и свободного времени, а также предметы роскоши и т.п.).
Кроме того, если вы используете кредитную карту, то объясните ребенку, что вы должны деньги банку, выпустившему карту, и что, когда вы можете оплачивать покупки сразу, вы избегаете выплаты процентов банку.
В связи с этим предложите своему ребенку составить финансовый план, принимать соответствующие финансовые решения и стремиться к финансовой независимости. Это позволит ему чувствовать уверенность в денежных делах, и в дальнейшем жить без лишних беспокойств.