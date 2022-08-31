Леди Диана: обратная сторона мифа. 25 лет назад погибла „народная принцесса“

Леди Диана Спенсер отвечала обоим требованиям. К тому же в ее жилах текла королевская кровь, хотя и не всегда полученная в законном браке.

Потенциальная принцесса должна была принадлежать к аристократии и, как говорилось, „не иметь прошлого“, то есть никаких прежних связей с мужчинами.

Не надо думать, что принц Чарльз женился на „простой“ девушке. К большому сожалению для всех участников этой истории, он принадлежал к последнему поколению членов королевской семьи, для которых происхождение и статус будущей супруги были важны.

Имеет ли это принципиальное значение? Вообще-то ни малейшего, но это первое несоответствие действительности в довольно длинном списке.

Дочь королевы Елизаветы II - принцесса Анна. Диана же, пока была замужем, называлась Дианой, принцессой Уэльской. Кейт Миддлтон, выйдя замуж за принца Уильяма, стала герцогиней . После того, как ее муж получит титул принца Уэльского, она будет называться Кэтрин, принцесса Уэльская, но не принцесса Кэтрин.

Все настолько привыкли называть Диану принцессой Дианой, что никто и не задумывается, насколько подобное обращение соответствует действительности. Это тот случай, когда от перестановки слагаемых сумма меняется. Титул „принцесса“ перед именем означает, что речь идет либо о дочери самого монарха, либо - о дочери его/ее наследников.

Однако правда не менее интересна, потому что дает возможность взглянуть на обратную сторону глянцевого снимка и убедиться, что жизнь гораздо более многогранна, нежели красивая и печальная сказка.

Ее жизнь превратилась в миф, в котором сплелись превратности богатства, славы, красоты и поклонения. Истинная Диана, женщина с приятными и не очень чертами характера, которые есть у каждого из нас, безвозвратно растворилась в легенде, созданной общественным сознанием.

25 лет - большой срок. Многих ушедших знаменитостей вспоминают гораздо реже и забывают гораздо быстрее - как правило, просто потому, что они переживают свою славу. Однако интерес к Диане не спадает, пишет русская служба BBC.

По словам бывшего пресс-секретаря Елизаветы II Дикки Арбитера, это совсем не так. „Я познакомился с ней где-то за три или четыре дня до свадьбы, - рассказал он журналу Vogue . - Ее называли „Застенчивой Ди“ (Shy Di), потому что она всегда разговаривала с людьми, наклонив голову. Но это было не от стеснительности, а потому, что она все время помнила о своем высоком росте в пять футов и 10 дюймов (178 см). Она опускала голову, чтобы людям было удобнее с ней разговаривать“.

Популярная точка зрения состоит в том, что Диана совершенно не рвалась на авансцену под свет софитов, но неохотно признала необходимость появления на публике как часть своих обязанностей.

Диана (не) была застенчивой (что выгодно отличало ее от остальных членов королевской семьи)

Другими словами, можно сказать, что Диана была инсайдером, успешно притворявшимся аутсайдером , в чем ей активно помогала пресса.

Посему утверждение, что ничего не подозревавшую Диану, украсив цветами и драгоценностями, привели к алтарю, как овна на заклание, не совсем соответствует действительности: она отлично знала, что представляет собой королевская семья.

Один из консультантов Burke's Peerage, издания, в котором содержатся генеалогические сведения обо всех британских аристократах, как-то сказал журналу Time , что „нет другой семьи, которая была бы крепче повязана с королевским домом, нежели Спенсеры“.

Ее брат был крестником нынешней королевы, а бабушка - одной из фрейлин королевы Мэри, жены Георга V.

К тому же Диана и Чарльз состояли в очень отдаленном родстве и между собой - вели свое происхождение от дочерей Генриха VII: Маргарет, вышедшей замуж за Джеймса (Якова) IV Шотландского, и Мэри, ставшей женой Чарльза Брэндона.

Диана также состояла в родстве с Уинстоном Черчиллем и с любвеобильным королем Карлом II, поскольку среди ее предков есть два его незаконных сына: Генри Фицрой и Чарльз Леннокс. Следовательно, одной из ее прародительниц была прабабушка Карла - Мария Стюарт.

Первый граф Спенсер, Джон, получил свой титул в 1765 году. Его дочь, леди Джорджиана Спенсер, вышла замуж за герцога Девонширского (если вы смотрели фильм „Герцогиня“ с Кирой Найтли, то он как раз о ней).

Брат Дианы, граф Спенсер, тоже утверждал, что она „не была застенчивой, зато была себе на уме и всегда поначалу вела себя с новыми людьми очень сдержанно… Она оценивала собеседника, прежде чем реагировать на его слова. Это вообще-то не застенчивость, а смекалка“.

Диана (не) была искренней и честной



Откровенность, с которой Диана говорила о своей супружеской неверности, о борьбе с булимией и попытках самоубийства, создала вокруг нее ореол искренности и правдивости.

В действительности же с правдой у нее были несколько амбивалентные отношения. В панегирике на ее похоронах граф Спенсер сказал, что „мир лелеял ее уязвимость, восхищаясь ее честностью“.

Но несколькими годами ранее он же заметил, что его сестре „правда давалась с большим трудом, потому что ей нравилось приукрашать свои истории“.

Есть и гораздо более конкретные примеры. В 1995 году Диана дала интервью ведущему программы Би-би-си „Панорама“ Мартину Баширу (сейчас мы знаем, что он добился ее согласия на разговор не слишком корректным образом, но сути это не меняет). Вот небольшой отрывок из его транскрипции:

Башир: Королева назвала 1992 год „ужасным“. И именно в этом году вышла книга Эндрю Мортона, написанная о вас (“Diana: Her True Stоry“). Вы когда бы то ни было встречались с Эндрю Мортоном, или лично помогали ему в ее написании?

Диана: Я с ним ни разу не встречалась.

Башир: Но вы лично помогали ему в написании его книги?

Диана: Многие видели, какими страданиями наполнена моя жизнь, и они посчитали, что поддержат меня, если помогут.

Уже после ее смерти стало известно, что, хотя она действительно с Мортоном лично не встречалась, но передала ему множество пленок, на которых записала откровения, сделавшие его книгу мгновенным бестселлером.