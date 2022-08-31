Школьная медсестра Реэт Эстер: мальчики беспокоятся о росте, а девочки — о весе

Возвращаясь в школу после летних каникул, некоторые ученики слышат в свой адрес удивленные возгласы своих сверстников или педагогов: „Как же ты подрос за лето!“. Реэт Эстер - школьная медсестра Гимназии Якоба Вестхольма – полагает, что за таким бурным ростом стоит простой факт – летом школьники и учителя не видят друг друга так часто, и поэтому при встрече осенью прибавленные сантиметры просто заметнее. „На самом деле дети растут круглый год, а кроме того, у человека в жизни бывают периоды, когда наблюдаются фазы быстрого роста. Если ребенок переходит в фазу быстрого роста в конце весны, то может получиться так, что к тому времени, когда он снова пойдет в школу осенью, у него уже такой рост, что приходится заменить весь гардероб“, — рассказывает школьная медсестра о ситуации, знакомой некоторым родителям.

В то же время, по словам школьной медсестры, не исключено, что именно летом рост немного ускоряется. „Доказано, что ребенок растет во сне, и летом школьники могут спать подольше. Кроме того, появляются свежие ягоды и другие садовые плоды, уровень стресса ниже во время школьных каникул, меньше вирусных заболеваний — так что действительно есть факторы, способствующие росту летом“.

Реэт Эстер объясняет, что у ребенка есть три фазы роста. „Первый длится от рождения до дошкольного возраста, а самый быстрый рост приходится на первые три месяца жизни. Вторая фаза длится от начала школьного обучения до начала полового созревания и является наиболее стабильной фазой роста. С наступлением подросткового возраста начинается третий период роста, и он опять же идет интенсивнее - за несколько месяцев школьник может набрать десяток сантиметров“. По словам школьной медсестры, рост прекращается, когда закрываются зоны роста трубчатых костей. „Это происходит индивидуально. Однако верно то, что девочки достигают своего роста уже взрослого возраста раньше, чем мальчики, которые все еще могут вырасти на пару сантиметров после окончания гимназии“.

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