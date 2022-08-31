Школьная медсестра Реэт Эстер: мальчики беспокоятся о росте, а девочки — о весе
Медицинские осмотры, которые проводят школьные медсестры, фиксируют рост и вес учеников. „Незначительные отклонения от нормы не редкость, дети растут по-разному. Но при этом показатели роста и веса также могут помочь выявить серьезные риски для здоровья“, - подтверждает школьная медсестра Реэт Эстер.
Возвращаясь в школу после летних каникул, некоторые ученики слышат в свой адрес удивленные возгласы своих сверстников или педагогов: „Как же ты подрос за лето!“. Реэт Эстер - школьная медсестра Гимназии Якоба Вестхольма – полагает, что за таким бурным ростом стоит простой факт – летом школьники и учителя не видят друг друга так часто, и поэтому при встрече осенью прибавленные сантиметры просто заметнее. „На самом деле дети растут круглый год, а кроме того, у человека в жизни бывают периоды, когда наблюдаются фазы быстрого роста. Если ребенок переходит в фазу быстрого роста в конце весны, то может получиться так, что к тому времени, когда он снова пойдет в школу осенью, у него уже такой рост, что приходится заменить весь гардероб“, — рассказывает школьная медсестра о ситуации, знакомой некоторым родителям.
В то же время, по словам школьной медсестры, не исключено, что именно летом рост немного ускоряется. „Доказано, что ребенок растет во сне, и летом школьники могут спать подольше. Кроме того, появляются свежие ягоды и другие садовые плоды, уровень стресса ниже во время школьных каникул, меньше вирусных заболеваний — так что действительно есть факторы, способствующие росту летом“.
Реэт Эстер объясняет, что у ребенка есть три фазы роста. „Первый длится от рождения до дошкольного возраста, а самый быстрый рост приходится на первые три месяца жизни. Вторая фаза длится от начала школьного обучения до начала полового созревания и является наиболее стабильной фазой роста. С наступлением подросткового возраста начинается третий период роста, и он опять же идет интенсивнее - за несколько месяцев школьник может набрать десяток сантиметров“. По словам школьной медсестры, рост прекращается, когда закрываются зоны роста трубчатых костей. „Это происходит индивидуально. Однако верно то, что девочки достигают своего роста уже взрослого возраста раньше, чем мальчики, которые все еще могут вырасти на пару сантиметров после окончания гимназии“.
Медосмотр помогает выявить аномалии
Одной из задач школьных медсестер является наблюдение за увеличением роста и веса учащихся. „Мы отслеживаем как слишком быстрое, так и слишком медленное развитие. Если мы обнаруживаем отклонение от нормы, то первым делом выясняем данные о родителях и происхождении ученика — ведь большую роль играет наследственность. У высоких родителей, как правило, высокие дети“.
Школьная медсестра измеряет и взвешивает учащихся 1-го, 3-го, 7-го и 10-го классов при проведении общего медицинского осмотра, а учащиеся 5-го и 9-го классов должны пройти медицинский осмотр у семейного врача. „К сожалению, не все учащиеся делают это у своих семейных врачей, так что иногда между этапами измерения роста и веса появляется разрыв в несколько лет“, — отмечает Реэт Эстер и добавляет, что, к счастью, школьная медсестра часто общается с детьми, что помогает ей следить за развитием детей и при необходимости проверять показатели веса и роста. „При необходимости общаемся с родителями или же направляем школьника к семейному врачу, который в свою очередь уже может направить на прием к эндокринологу, если для этого есть причины“.
Для выявления отклонений школьные медсестры пользуются таблицей веса и роста, в которой, кроме среднего показателя, также устанавливаются верхняя и нижняя границы килограммов и сантиметров. „Исходя из веса и роста, мы рассчитываем индекс массы тела ребенка. Нас беспокоит, например, когда ребенок растет по стабильной средней линии, но при этом вес резко идет вверх или вниз“, — объясняет школьная медсестра. В то же время, по ее словам, нет причин паниковать, если ребенок не совсем вписывается в заданные рамки таблицы. „Мы по-прежнему оцениваем развитие школьника в целом. Люди отличаются как скелетом, так и мышцами – кто-то более хилый, а у другого, так сказать, „широкая кость“. И если такой плотный мальчик еще ходит на борцовские тренировки, то неудивительно, что он больше весит, у него больше мышечная масса, что и увеличивает его вес“.
Взросление происходит быстрее
Сегодня дети выше, чем двадцать лет назад? Много лет проработавшая школьной медсестрой Реэт Эстер не столь убеждена в этом, но говорит, что дети вырастают быстрее. „Пубертат наступает раньше, поэтому школьники и раньше перестают расти. У девочек рост замедляется после начала менструации, и в настоящее время у девушек действительно менструация начинается раньше, чем двадцать лет назад“.
Реэт Эстер признается, что лично она не может согласиться с тем, что современные дети более склонны иметь лишний вес. „Глядя на учеников нашей школы, я бы не сказала, что с годами ситуация ухудшилась“. Однако, по словам школьной медсестры, в настоящее время при приготовлении пищи используются больше полуфабрикатов, а в период коронавируса выросло количество заказов готовых блюд. Кроме того, дети меньше двигаются, поэтому неудивительно, что исследования показывают рост числа детей с избыточным весом.
Основываясь на своем 30-летнем опыте работы школьной медсестрой, Реэт Эстер отмечает, что избыточный вес не всегда является результатом неправильного питания. Свою роль также играет наследственность, а иногда за лишними килограммами скрывается более серьезная проблема со здоровьем. „Я сталкивалась с ситуацией, когда у двух стройных родителей родился ребенок с серьезным избыточным весом. Родители были очень серьезно заняты здоровьем, привычки питания ребенка держались в строгих рамках, но килограммы не уходили, а прибавлялись“. Она также наблюдала и такую ситуацию, когда один ребенок в семье имеет нормальный вес, а другой страдает от лишних килограммов – при этом рацион у обоих одинаковый и оба физически активны. „Иногда ребенок просто перерастает лишние килограммы, это происходит именно в период полового созревания, когда рост снова начинает убыстряться“.
Как держать тело под контролем?
Если разом прибавляется слишком много сантиметров и килограммов или же наоборот – рост и вес замедляются - то ребенок рано или поздно попадет к эндокринологу и, при необходимости, может быть скорректирован гормон роста. „Я даже знаю случай, когда молодой человек пропустил целый класс, потому что он так быстро рос, что ему пришлось провести это время в больнице. Такой чрезвычайно быстрый всплеск роста опасен для организма“. Избыточный вес также опасен. „Даже если за этим ничего не стоит, кроме действительно неправильного выбора еды и отсутствия физических упражнений, то лишняя масса тела сама по себе уже начинает вызывать недомогания - может появиться высокое кровяное давление, диабет 2 типа, боли в суставах, и, конечно же, это влияет на школьника психологически“.
Школьная медсестра Реэт Эстер говорит, что внешний вид очень важен для учеников, и если мальчики в первую очередь беспокоятся о том, чтобы не быть слишком низкими, то девочек беспокоит их вес. „Это заставляет прибегать к экстремальными диетам и голоданию, так что и недостаточный вес является знакомой темой для школьных медсестер“, — подтверждает она. „Однако ни при каких обстоятельствах нельзя допускать для растущего организма дефицит питательных веществ – просто рост и вес должны увеличиваться пропорционально. Основа всего – здоровое питание“. По словам школьной медсестры, что-то можно сделать и для своего роста. „Рост в основном определяется генами, но окружающая среда также играет роль. Полноценный ночной сон и отдых, богатое витаминами питание и физическая активность обеспечивают ребенку ту хорошую физическую форму, что ему дана от природы“, — подтверждает школьная медсестра.