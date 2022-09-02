Тяжелый путь ЭКО: сильная боль, живот в синяках и эмоциональный срыв. „Я больше не хочу!“

29-летняя Хейли и ее 31-летний муж Аллар начали попытки забеременеть пять лет назад, но у них ничего не получалось. Спустя год Хейли решила обратиться в Центр лечения бесплодия при Восточно-Таллиннской центральной больнице, где выяснилось, что у нее нет овуляции. „Я спросила врача, как же тогда работают тесты на овуляцию - я делала их много раз, но они ничего не показывали“, - вспоминает Хейли о моменте, который вызвал у врача беспокойство. Доктор назначила лекарства, которые должны были вызвать овуляцию и нормализовать естественный цикл, но они не помогли. На всякий случай Аллар тоже прошел обследование. Врач выявил, что движение сперматозоидов мужчины немного замедлено, и он тоже прошел курс лечения. После полутора лет лечения и ежемесячной сдачи анализов состояние Аллара стало идеальным.