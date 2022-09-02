Я – мама
02.09.2022, 15:00

Тяжелый путь ЭКО: сильная боль, живот в синяках и эмоциональный срыв. „Я больше не хочу!“

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Семь неудачных попыток
ФОТО: Helin Loik-Tomson

„Люди все чаще делятся своими историями об ЭКО, но я думаю, что они слишком мало говорят о том, насколько это может быть трудно - и эмоционально, и физически“, - говорит Хейли, которая пробовала забеременеть таким образом семь раз, и все безуспешно.

29-летняя Хейли и ее 31-летний муж Аллар начали попытки забеременеть пять лет назад, но у них ничего не получалось. Спустя год Хейли решила обратиться в Центр лечения бесплодия при Восточно-Таллиннской центральной больнице, где выяснилось, что у нее нет овуляции. „Я спросила врача, как же тогда работают тесты на овуляцию - я делала их много раз, но они ничего не показывали“, - вспоминает Хейли о моменте, который вызвал у врача беспокойство. Доктор назначила лекарства, которые должны были вызвать овуляцию и нормализовать естественный цикл, но они не помогли. На всякий случай Аллар тоже прошел обследование. Врач выявил, что движение сперматозоидов мужчины немного замедлено, и он тоже прошел курс лечения. После полутора лет лечения и ежемесячной сдачи анализов состояние Аллара стало идеальным.

Несмотря на то, что лекарства Хейли не помогали, она отказывалась сдаваться. „Я не хотела верить, что все дело в том, что у меня не было овуляции и что лекарства не помогали“. После второго курса лечения врач спросила, не пора ли подумать об искусственном оплодотворении. Но Хейли не была готова принять тот факт, что она не может зачать ребенка самостоятельно. „Я попросила провести еще несколько курсов лечения. Так мы и сделали. После четвертой неудачной попытки доктор сказала, что нельзя тянуть резину вечно и пора принимать решение“.

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