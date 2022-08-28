Антиоксиданты – что это такое и как они влияют на здоровье?

В нашем организме постоянно происходит обмен веществ, в результате которого образуются свободные радикалы. Это неустойчивые химические соединения, разрушающие оболочки клеток, ускоряющие процессы старения, нарушающие структуры ДНК хромосом и клеток. Если у человека имеются хронические или острые заболевания, при длительном неправильном питании, недостатке физической активности, кислородном голодании, стрессах, курении количество свободных радикалов в организме увеличивается. Но не все так трагически, так как наш организм обладает набором средств защиты от этих „врагов“. Особые антиокислительные ферменты, вырабатывающиеся организмом человека, нейтрализуют вредные соединения, пишет портал MyJane. Но при большой нагрузке на организм, а также с возрастом количество антиокислительных ферментов уменьшается, и свободные радикалы беспрепятственно приступают к своей разрушительной работе. Помочь организму можно, получая больше антиоксидантов с пищей. Антиоксиданты содержатся во многих продуктах.

Витамин С

Полезный элемент, известный многим как аскорбиновая кислота, защищает организм от переокисления. Аскорбинка улучшает восстановительные процессы в клетках, участвует в тканевом дыхании, нормализует обмен холестерина. Организму требуется витамина С значительно больше в сравнении с другими витаминами. Люди, в рационе которых регулярно в достаточном количестве есть продукты с витамином С, менее подвержены различным онкологическим заболеваниям.



Чтобы получать в достаточном количестве витамин С, необходимо ежедневно употреблять в сыром виде овощи, фрукты, зелень, ягоды.



Больше всего содержат витамин С: шиповник (сухие плоды), чёрная смородина, укроп, петрушка, капуста брюссельская, белокочанная капуста, брокколи, кресс-салат, шпинат, земляника, апельсины, лимоны, щавель, сельдерей, мандарины, грейпфруты, крыжовник, малина, цветная капуста, айва.



Яблоки, вишня, слива, черешня, брусника, клюква, черноплодная рябина, груши, бананы, гранаты содержат витамин С в меньших количествах.



Витамин Е

Этот витамин (токоферол) наиболее активный антиоксидант, необходимый для стабильной работы мембран клеток. Витамин важен для биосинтеза белков, клеточного деления, тканевого дыхания, гормонального баланса, реакции иммунитета. Витамин Е помогает выработке ферментов, необходимых для обезвреживания канцерогенов, тормозит образование канцерогенных нитросоединений, стимулирует иммунитет, нормализует работу половых гормонов.



Больше всего витамина Е содержат нерафинированные растительные масла, особенно оливковое и льняное. Витамин Е содержится также в масле из пшеничных зародышей, облепиховом, подсолнечном, кукурузном, соевом масле, рыбьем жире, орехах, шпинате, печени говяжьей, говядине, сливочном масле, молоке цельном.



Следует учитывать, что при тепловой обработке продуктов некоторая часть этого витамина разрушается, то есть теряется.



Каротиноиды

Каротиноиды предотвращают окисление липидов клетки и повреждение генов свободными радикалами, активируют ферменты, борющиеся с канцерогенами. Эта группа антиоксидантов подавляет воспаление, укрепляет иммунитет, предотвращает нестабильность хромосом.



Наиболее мощный антиоксидант из группы каротиноидов - ликопин. Высокий уровень ликопина в крови снижает риск возникновения рака молочной железы, легкого, органов пищеварения, защищает от болезней сердца и сосудов, помогает в пожилом возрасте сохранить нормальные умственные и физические способности. Ликопина больше всего в томатах. Большой плюс ликопина - он устойчив при нагревании и прекрасно сохраняется в томатных соусах и консервах.



Источники каротиноидов: морковь красно-оранжевая, садовая рябина, зелень петрушки, зелёный лук (перо), шпинат, томаты, перец красный, абрикосы, тыква, салат, дыня, персики.



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