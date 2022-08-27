Так ли вредна кола на самом деле и можно ли ее чем-то заменить?

Из менее страшных, но всё ещё неприятных последствий для фанатов кока-колы стоит отметить кариес , который особенно часто возникает у детей и подростков, так как они не всегда тщательно следят за гигиеной полости рта.

Ещё фруктоза приводит к увеличению количества жировой ткани в области живота (это так называемый висцеральный жир, который даже при здоровом весе связан с более высокой вероятностью болезней сердца) и может спровоцировать резистентность к инсулину, приближая метаболический синдром, обычно предшествующий диабету второго типа. Наконец, все чрезмерно сладкие напитки, если присутствуют в меню постоянно, связаны с повышенным риском рака поджелудочной железы и, возможно, рака эндометрия у женщин в постменопаузе.

Связанные с употреблением кока-колы (и любых сладких газировок заодно) риски, как уже было сказано, относятся в основном к большому количеству такого простого сахара, как фруктоза. Многочисленные исследования подтвердили , что при потреблении фруктозы вырабатывается меньше гормонов сытости, поэтому она способствует увеличению веса. Кроме того, хотя учёные и отказываются считать сахар продуктом с аддиктивным потенциалом, он может вызывать что-то вроде зависимости, заставляя мозг требовать всё большие „дозы“.

Что-то ещё? Да. Второй момент, который необходимо учитывать, оценивая „здоровый потенциал“ кока-колы, — это кофеин. Кофеин также содержится в кофе, чае (в том числе зелёном) и тёмном шоколаде, и 400 миллиграммов кофеина в день считаются безопасными для здоровья. А для беременных женщин и подростков допустимое количество будет в два раза меньше . В банке колы, впрочем, содержится всего 35 миллиграммов кофеина, так что по этому поводу особенно переживать не стоит.

Кока-колу нередко называют жидкой конфетой из-за высокого содержания в ней сахара. По сути, сахар — основная проблема напитка, которая и делает его „нездоровым“. Банка колы содержит 35 граммов сахара , при этом взрослым рекомендовано потреблять не больше 30 граммов в день , а детям и подросткам — ещё меньше. С другой стороны, существуют варианты колы без сахара, которые заметно снижают риски.

Может ли кола быть полезной

Некоторые полезные свойства у напитка тоже есть. Например, всё тот же кофеин — натуральный стимулятор, который помогает проснуться и увеличивает производительность в течение дня. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США признало кофеин безопасной добавкой ещё в 50-х годах, и сегодня его умеренное употребление никем не критикуется. Единственное, если вы чувствительны к кофеину (то есть после чашки кофе у вас трясутся руки, учащается сердцебиение или повышается нервозность), стоит не увлекаться колой и кофе и пить их в первой половине дня, чтобы не нарушить сон.

А ещё кола, как и другие напитки, поможет справиться с обезвоживанием. Хотя врачи говорят, что лучше использовать для этого чистую воду, а кока-колу — только если больше под рукой ничего нет. Также она может помочь с лечением фитобезоаров, камней из волокон растений, которые иногда возникают в желудке. Но важно понимать, что фитобезоары встречаются крайне редко, так что большинству людей эта функция колы не пригодится.

В средствах массовой информации можно встретить и публикации о том, что кока-кола в умеренных количествах может защитить от рака. Это из-за карамели, которой её подкрашивают, и присутствия в ней 4-метилимидазола. В экспериментах на крысах высокие дозы вещества оказались связаны с умеренным увеличением риска лейкемии, но при этом со значительным снижением риска рака молочной железы и матки у самок и рака надпочечников и гипофиза у самцов. Но хотя звучит всё это вдохновляюще, чтобы достичь предела воздействия вещества, человеку весом 70 килограммов пришлось бы выпивать 124 бутылки колы объёмом 600 миллилитров каждый день в течение десятилетий.