Так ли вредна кола на самом деле и можно ли ее чем-то заменить?(10)
О том, на самом ли деле так страшен всеми любимый напиток, как о нем говорят, решил разобраться Wonderzine.
Жидкая конфета
Кока-колу нередко называют жидкой конфетой из-за высокого содержания в ней сахара. По сути, сахар — основная проблема напитка, которая и делает его „нездоровым“. Банка колы содержит 35 граммов сахара, при этом взрослым рекомендовано потреблять не больше 30 граммов в день, а детям и подросткам — ещё меньше. С другой стороны, существуют варианты колы без сахара, которые заметно снижают риски.
Что-то ещё? Да. Второй момент, который необходимо учитывать, оценивая „здоровый потенциал“ кока-колы, — это кофеин. Кофеин также содержится в кофе, чае (в том числе зелёном) и тёмном шоколаде, и 400 миллиграммов кофеина в день считаются безопасными для здоровья. А для беременных женщин и подростков допустимое количество будет в два раза меньше. В банке колы, впрочем, содержится всего 35 миллиграммов кофеина, так что по этому поводу особенно переживать не стоит.
Почему колу считают вредной
Связанные с употреблением кока-колы (и любых сладких газировок заодно) риски, как уже было сказано, относятся в основном к большому количеству такого простого сахара, как фруктоза. Многочисленные исследования подтвердили, что при потреблении фруктозы вырабатывается меньше гормонов сытости, поэтому она способствует увеличению веса. Кроме того, хотя учёные и отказываются считать сахар продуктом с аддиктивным потенциалом, он может вызывать что-то вроде зависимости, заставляя мозг требовать всё большие „дозы“.
Ещё фруктоза приводит к увеличению количества жировой ткани в области живота (это так называемый висцеральный жир, который даже при здоровом весе связан с более высокой вероятностью болезней сердца) и может спровоцировать резистентность к инсулину, приближая метаболический синдром, обычно предшествующий диабету второго типа. Наконец, все чрезмерно сладкие напитки, если присутствуют в меню постоянно, связаны с повышенным риском рака поджелудочной железы и, возможно, рака эндометрия у женщин в постменопаузе.
Из менее страшных, но всё ещё неприятных последствий для фанатов кока-колы стоит отметить кариес, который особенно часто возникает у детей и подростков, так как они не всегда тщательно следят за гигиеной полости рта.
Может ли кола быть полезной
Некоторые полезные свойства у напитка тоже есть. Например, всё тот же кофеин — натуральный стимулятор, который помогает проснуться и увеличивает производительность в течение дня. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США признало кофеин безопасной добавкой ещё в 50-х годах, и сегодня его умеренное употребление никем не критикуется. Единственное, если вы чувствительны к кофеину (то есть после чашки кофе у вас трясутся руки, учащается сердцебиение или повышается нервозность), стоит не увлекаться колой и кофе и пить их в первой половине дня, чтобы не нарушить сон.
А ещё кола, как и другие напитки, поможет справиться с обезвоживанием. Хотя врачи говорят, что лучше использовать для этого чистую воду, а кока-колу — только если больше под рукой ничего нет. Также она может помочь с лечением фитобезоаров, камней из волокон растений, которые иногда возникают в желудке. Но важно понимать, что фитобезоары встречаются крайне редко, так что большинству людей эта функция колы не пригодится.
В средствах массовой информации можно встретить и публикации о том, что кока-кола в умеренных количествах может защитить от рака. Это из-за карамели, которой её подкрашивают, и присутствия в ней 4-метилимидазола. В экспериментах на крысах высокие дозы вещества оказались связаны с умеренным увеличением риска лейкемии, но при этом со значительным снижением риска рака молочной железы и матки у самок и рака надпочечников и гипофиза у самцов. Но хотя звучит всё это вдохновляюще, чтобы достичь предела воздействия вещества, человеку весом 70 килограммов пришлось бы выпивать 124 бутылки колы объёмом 600 миллилитров каждый день в течение десятилетий.
Если вы любите колу и не хотите от неё отказываться, всегда выбирайте напиток без сахара. По данным клиники Мэйо, 1–2 банки диетической колы в день вряд ли навредят, потому что искусственные подсластители и другие химические вещества, которые используются для её приготовления, безопасны для большинства людей. И пусть это определённо не самый здоровый напиток в мире, переход с обычной колы на диетическую точно пойдёт на пользу.
„Здоровая кола“ из тиктока
Блогер из тиктока Аманда Джонс набрала миллионы просмотров с тех пор, как поделилась уникальным рецептом „здоровой колы“, которую рекомендовал ей тренер по пилатесу. Состав впечатляет: сельтерская вода (минеральная вода из немецкого источника Нидерзельтерс) со вкусом гуавы, немного бальзамического уксуса и лёд. „Клянусь богом, на вкус она как кока-кола, только ещё и полезная“, — обещала Аманда. Но далеко не каждый из тех, кто решился повторить гастрономический эксперимент, с этим согласился.
Прежде всего, вопросы вызвал вкус, который, конечно, не имеет ничего общего с колой, хотя, по мнению некоторых, „довольно освежающий“. Но даже если представить, что чудо-коктейль идентичен коле по вкусу, он в любом случае не безусловно полезен. Уксусы, в том числе бальзамический, действительно могут оказывать антиоксидантное, противомикробное и противодиабетическое действие, снижая уровень сахара в крови. Но при этом уксус способен повредить зубы, а его кислотность, объединённая с газацией минеральной воды, сделает вероятность разрушения эмали ещё выше.
Чем заменить колу
Мы все прекрасно знаем, что лучший выбор из всех возможных, когда хочется пить, — это обычная вода. Но всем нам время от времени хочется чего-то менее скучного и более вкусного. К счастью, удовлетворить потребность можно не только кока-колой, но и более здоровыми альтернативами:
Если вам нравятся газированные напитки, можно добавить в газированную (в том числе минеральную) воду цитрусовые, огурцы или ягоды. Или просто купите газированную воду без сахара с добавлением натурального сока в магазине.
Если вы хотите сладкий напиток, лучше пусть это будет сок. Разведите его в соотношении 1:1 с обычной или газированной водой — и получайте удовольствие. Кстати, если выбрать сок с мякотью, это обеспечит вас не только живительной влагой и витаминами, но и небольшим количеством клетчатки.
Если ваша цель в коле — кофеин, поэкспериментируйте с чаем со льдом и лимоном. Подсластить его при необходимости можно мёдом или стевией, по вашему вкусу.
И ещё один интересный факт о сладких газированных напитках вместо заключения. Оказывается, если один в паре любит колу, а другой пепси, это может повлиять на удовлетворённость отношениями и эмоциональное состояние одного из партнёров заодно. Дело в том, что человек, у которого меньше власти, со временем начнёт подстраиваться под того, у кого власти больше, включая выбор брендов. Это касается не только газировки, но также кофе, шоколада, пива и автомобилей. И с каждым днём такой выбор будет делать партнёра с меньшим уровнем власти всё менее и менее счастливым.