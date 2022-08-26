Как справляться с вредными привычками детей?

У многих детей есть привычки, которые могут быть откровенно раздражающими.

Вот четыре самые распространенные:

- грызть ногти;

- накручивать волосы на палец;

- ковырять в носу;

- сосать пальцы.

Хочется вас немного успокоить: в большинстве случаев привычка является лишь фазой нормального процесса развития и не является поводом для беспокойства.

Что такое привычка?

Привычка — это модель поведения, которая повторяется. Ребенок совершает повторяющиеся действия и обычно даже не осознает этого. Но в то время, как дети пребывают в блаженном неведении, родителям приходится нелегко.

Если ваш малыш снова засунул одну руку в рот, а другой рукой в это время накручивает прядь волос на палец, не удивляйтесь: привычки, как правило, формируются группами.

Вот несколько наиболее распространенных привычек среди детей и подростков:

Грызть ногти

Если вам знакомы обкусанные ногти, поверьте — вы не одиноки. Грызть или ковыряться в ногтях — одна из самых распространенных детских привычек. По оценкам, от 30% до 60% детей и подростков грызут один или несколько ногтей. Иногда ребенок может также грызть ногти на ногах.

Мальчики и девочки одинаково склонны к этой привычке в раннем возрасте; однако по мере взросления мальчики чаще начинают грызть ногти.

Накручивать волосы

Чаще всего, эта привычка свойственна девочкам. Иногда, может доходить даже до того, что дети начинают выдергивать себе волосы. Но со временем привычка проходит сама собой. Как правило, если ребенок сам не перестает этого делать, то простая коррекция поведения может помочь избавиться от привычки. Например, можно попробовать делать прическу, которая нравится ребенку, собирать волосы, сделать стрижку.

Однако тем, кто начинает дергать и крутить свои волосы в более старшем возрасте или в подростковом возрасте, от этой привычки труднее избавиться, и она может быть признаком повышенной тревожности, депрессии или обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

О других привычках и как с ними справляться читайте тут.