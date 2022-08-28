Как распознать и нейтрализовать токсичных людей?

Исследователи Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия) недавно пришли к неутешительному выводу: оказывается, общение с токсичными собеседниками вызывает серьезную реакцию организма — сродни той, что он испытывает, когда чувствует надвигающуюся опасность. Жестокость, синдром жертвы или неадекватное поведение — все это вызывает напряжение в клетках головного мозга — но, по иронии судьбы, не источника негативных эмоций, а его „жертвы“. Подобный стресс в течение нескольких дней может привести к нарушению работы нейронов (клеток нервной системы) в гиппокампе — области мозга, ответственной за рассуждения, формирование эмоций и память. Через несколько недель повреждение нейронов уже невозможно предотвратить, а когда стресс длится более месяца, повышается риск запуска полного уничтожения клеток. Токсичные люди не просто действуют на нервы, они, как говорят в народе, буквально съедают ваш мозг.

„Люди либо вдохновляют, либо истощают вас. Выбирайте свое окружение разумно“, — мудро заметил основатель скандинавской компании Below Your Belt Ханс Ф. Хансен. Разбираемся, какой вред может принести общение с токсичными людьми, как определить их в толпе, и главное — как вовремя их нейтрализовать.

Так называемые токсичные люди, как правило, в любых, даже самых незначительных обстоятельствах, непременно создают для вас психологические сложности и привносят в вашу жизнь дополнительный стресс. Будто высасывая из вас энергию, часто они и сами могут не понимать, какой вред они наносят душевному состоянию их собеседников. И если в целом всем нам важно уметь строить правильную коммуникацию с любыми типами людей, токсичные персоны в 100% случаев абсолютно не стоят того времени и энергии, которые на них затрачиваются, пишет Marie Claire.

Мы тщательно планируем свое время, консультируемся с аналитиками по вопросам управления финансами и стараемся разумно распределять энергию в течение дня. Но что насчет нашего круга знакомств? Так ли мы рациональны при его подборе, и нет ли среди него персон, вызывающих постоянный хаос в нашей жизни?

Навыки стресс-менеджмента и умение держать эмоции под контролем поможет справиться с негативом. Но немаловажно „знать врага в лицо“ — или хотя бы уметь распознать их 9 самых ярких типов.

Сплетник

Удовольствие — вот что получает сплетник при обсуждении чужих несчастий или просто плохих новостей. Да, время от времени бывает занимательно поговорить о профессиональном провале коллеги или неудаче знакомой, которая давно всех раздражает. Однако жить в таком ритме на постоянной основе — это значит обречь себя на пожизненную стагнацию в лучшем случае, а в худшем — деградацию. Как правило, фокусируясь на неудачном опыте других, Сплетники повышают собственную самооценку — однако, как и все методы токсичных людей, этот подход иллюзорен и опасен для собственного, адекватного мировосприятия. Как напоминают специалисты позитивной психологии, есть огромное количество успешных людей, у которых стоит поучиться добиваться поставленных целей, вместо того, чтобы тратить время на разговоры о чужих неудачах. Неслучайно же Элеонора Рузвельт говорила: „Великие умы обсуждают идеи, средние обсуждают события, а мелкие — людей“.

Жертва

Сначала вы сочувствуете им, затем — жалеете и пытаетесь помочь, однако со временем вы начинаете понимать, что их проблемы нескончаемы. Более того, сами страдающие даже не хотят, чтобы их трудности прекратились, ведь именно они делают их жизнь интереснее и красочнее. Как правило, Жертвы старательно избегают любой личной ответственности и всегда видят мир исключительно в черно-белых тонах. Их собственный образ напоминает им образы героев известных драм и романов, а потому, каждая жизненная ситуация для них — это повод написать о себе еще один душераздирающий эпизод. „Боль неизбежна. Страдание — личный выбор каждого“, — цитирует Харуки Мураками одного из марафонцев в книге „О чем я говорю, когда говорю о беге“. Но жертва каждый раз выбирает и будет выбирать страдание.

Критик

Никто из нас неидеален, и мы нередко полагаемся на объективную оценку или честное мнение друзей. Но если человек постоянно критикует все ваши действия, то это повод задуматься.

„Критик найдет ошибки почти во всем, что вы делаете, и при первой же возможности укажет на ваши недостатки. Причем не с позиции помогающего, а с позиции обвиняющего, с целью вызвать чувство вины. Им кажется, что проблема — вы, а не ваше поведение“, — объясняет психотерапевт Аманда Стимен. При этом у самих критиков собственная самооценка обычно довольно низкая, что они и стремятся скомпенсировать на окружающих.

Информацию об оставшихся типах вы сможете прочитать тут.



