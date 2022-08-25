Что такое скандинавская диета и чем она полезна?

Что такое скандинавская диета?

Скандинавская диета — это тип питания, в котором особое внимание уделяется продуктам, популярным в Норвегии, Швеции и Дании. Несмотря на то, что в названии есть слово „диета“, это, скорее, свод рекомендаций, которые помогут наладить отношения с едой. Так, скандинавская диета была придумана группой диетологов и ученых для решения проблемы растущего ожирения в Скандинавских странах. И оказалась удачной, благодаря тому, что в ней содержится меньше сахара и жиров. А вот клетчатки и морепродуктов, наоборот, вдвое больше по сравнению со средне-западным типом питания, пишет 7sisters.ru

Еще важное замечание: скандинавская диета полезна с точки экологии. При составлении рациона необходимо учитывать происхождение продуктов и отдавать преимущество локальным. производствам.

Какие продукты составляют основу скандинавской диеты?

фрукты и овощи (в частности, корнеплоды и листовую зелень);

ягоды: черника, голубика;

рыба и морепродукты;

бобовые, орехи, семена и цельнозерновые продукты;

низкокалорийные молочные продукты;

рапсовое масло.

В меню также могут входить и мясные продукты, но лучше стараться есть их не слишком часто. Что стоит исключить совсем? Напитки с большим количеством сахара, переработанное мясо (сосиски и колбасы), пищевые добавки и фастфуд.



Для того, чтобы ваше питание было сбалансированным, каждое блюдо должно включать белки, углеводы и овощи. В этом видео датский диетолог и автор книг о принципах скандинавской диеты Сьюзи Венгель рассказывает, как лучше всего составлять меню на день. И чем компенсировать недостаток (или переизбыток) какой-либо группы продуктов.

Польза диеты