Как правильно выбрать шорты? Разбираемся с эстонским дизайнером Дианой Денисовой

Споры о том, в каком возрасте можно носить шорты становятся все тише. Наконец-то приходит понимание, что в одежде нет возрастных ограничений. Мы и только мы решаем, что нам носить и в каких ситуациях. А вот тренды на шорты существуют, и выбирать стоит актуальные модели.

Сейчас, во время скидок, самое время их приобрести. Они точно вам пригодятся следующим летом, да и в осенне-зимнем сезоне с шортами можно составить интересные комплекты.

На что стоит обратить внимание при покупке:

шорты должны быть свободные, между тканью и телом должен гулять воздух

длина может быть разной, и именно она определяет выбор

Важно помнить, что ВСЕ горизонтальные линии в нашем образе привлекают к себе внимание. Линия низа шортов – это как раз та горизонтальная линия, на которую бросят взгляд в первую очередь. А значит, эта линия должна проходить по самому выгодному месту нашей фигуры. Шорты длиной до колен подчеркнут ваши красивые коленки, для коротких шорт находим самое красивое место ноги. Это всегда очень индивидуально. Обязательно сделайте фото с разных ракурсов, посмотрите. Если вы довольны результатом – смело вводите шорты в свой гардероб.

И не забывайте, что шорты можно укоротить или сделать на пару сантиметров длиннее. Эту работу легко выполнят в ближайшем ателье.

Помните: носить шорты можно в любом возрасте и при любой комплекции.

Это удобно, а при правильном выборе – еще и красиво.

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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