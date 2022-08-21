Острые ощущения и геометрия: 5 научно доказанных методов борьбы со стрессом
Каждому будет полезно знать способы, которые позволят быстро собраться с мыслями и перестать нервничать.
В современных реалиях мы подвергаемся стрессу на каждом углу. Но бывают моменты, когда необходимо быстро успокоиться и взять себя в руки. В таких случаях можно попробовать использовать нестандартные средства.
Вы можете переживать из-за работы, домашних дел, отношений с друзьями и родными, из-за ситуации в мире. При этом уже давно известно: постоянный стресс очень пагубно сказывается на нашем здоровье. Портал woman.ru собрал подборку самых действенных методов борьбы со стрессом.
Окуните лицо в ледяную воду
Если вы столкнулись с сильным стрессом: сердце стучит как бешеное, кровь приливает к лицу, вы теряете контроль над собой — попробуйте сымитировать рефлекс ныряния млекопитающих. Это простое действие поможет замедлить сердцебиение, кровь начнет поступать ко всем органам — и вы сможете прийти в себя.
В идеале активировать этот рефлекс можно так: берете чашу с ледяной водой и окунаете лицо в нее секунд на 30. Если рядом нет воды, подойдет что-то очень холодное — например, пакет со льдом.
Главное — не используйте этот метод, если у вас есть болезни сердечно-сосудистой системы. Иначе это может плохо кончиться.
Ищите острых ощущений
Чтобы избавиться от тревоги и не впасть в истерику в условиях жуткого стресса, нужно отвлечься хоть на время. Алкоголь тут, кстати, плохой помощник — возможно, о проблемах вы на время забудете, но потом все может стать только хуже. Лучше попробовать найти источник сенсорной стимуляции. Например, съесть что-то очень острое или пожевать кислый лимон. Сильные ощущения помогут вернуть себе эмоциональный баланс — мозг переключится с внутренних переживаний на внешние впечатления.
Смотрите на… фракталы
Фрактал — геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия. И оказывается, что подобные изображения и сложные узоры помогают успокоиться.
Фракталы нередко встречаются в природе: это и снежинки, и рисунок на раковине наутилуса. Рассматривая их, вы сможете расслабиться и немного снизить стресс.
Думайте о себе в третьем лице
Бывает, что негативные эмоции сильны настолько, что становится сложно мыслить рационально. Однако порой невозможность успокоиться может дорого вам обойтись.
Если вы никак не можете перестать злиться или переживать, попробуйте рассказать о вашей ситуации кому-либо, используя третье лицо. Постарайтесь дистанцироваться от себя — говорите не „у меня проблема“, а „у него/нее“ проблема.
Зевните
Зевоту мы привыкли ассоциировать с желанием поспать. Однако не все знают, что зевки могут принести пользу.
Дело в том, что под воздействием стресса ваш мозг быстро нагревается. Если его немного охладить, получится хоть немного расслабиться.
Один из самых быстрых способов охладиться — зевнуть. Есть даже годный лайфхак, который вызовет зевоту: найдите в Сети видео или картинку с зевающим человеком — и проблема будет решена.