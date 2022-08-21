Острые ощущения и геометрия: 5 научно доказанных методов борьбы со стрессом

В современных реалиях мы подвергаемся стрессу на каждом углу. Но бывают моменты, когда необходимо быстро успокоиться и взять себя в руки. В таких случаях можно попробовать использовать нестандартные средства.

Вы можете переживать из-за работы, домашних дел, отношений с друзьями и родными, из-за ситуации в мире. При этом уже давно известно: постоянный стресс очень пагубно сказывается на нашем здоровье. Портал woman.ru собрал подборку самых действенных методов борьбы со стрессом.



Окуните лицо в ледяную воду

Если вы столкнулись с сильным стрессом: сердце стучит как бешеное, кровь приливает к лицу, вы теряете контроль над собой — попробуйте сымитировать рефлекс ныряния млекопитающих. Это простое действие поможет замедлить сердцебиение, кровь начнет поступать ко всем органам — и вы сможете прийти в себя.

В идеале активировать этот рефлекс можно так: берете чашу с ледяной водой и окунаете лицо в нее секунд на 30. Если рядом нет воды, подойдет что-то очень холодное — например, пакет со льдом.

Главное — не используйте этот метод, если у вас есть болезни сердечно-сосудистой системы. Иначе это может плохо кончиться.

Ищите острых ощущений

Чтобы избавиться от тревоги и не впасть в истерику в условиях жуткого стресса, нужно отвлечься хоть на время. Алкоголь тут, кстати, плохой помощник — возможно, о проблемах вы на время забудете, но потом все может стать только хуже. Лучше попробовать найти источник сенсорной стимуляции. Например, съесть что-то очень острое или пожевать кислый лимон. Сильные ощущения помогут вернуть себе эмоциональный баланс — мозг переключится с внутренних переживаний на внешние впечатления.

Смотрите на… фракталы

Фрактал — геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия. И оказывается, что подобные изображения и сложные узоры помогают успокоиться.

Фракталы нередко встречаются в природе: это и снежинки, и рисунок на раковине наутилуса. Рассматривая их, вы сможете расслабиться и немного снизить стресс.

Думайте о себе в третьем лице