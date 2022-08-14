Часто ли вы используете сарказм в своем юморе? В ходе исследований было сделано интересное открытие

Исследователи раздали две анкеты 715 взрослым людям. Одна из них была попыткой выяснить, какие комиксы нравятся людям, а другая - определить черты характера. Для определения ответа они использовали статистический анализ.

В исследовании комиксы были разделены на два стиля: позитивный и негативный. Четыре позитивных стиля: „смешной“, „юмористический“, „нелепый“ и „остроумный“. Они должны были демонстрировать доброжелательность и положительные эмоции. В число негативных вошли такие слова, как „ирония“, „сарказм“, „цинизм“ и „сатира“, которые ассоциируются с насмешкой и издевкой.

Нарциссизм был связан с двумя более позитивными стилями: веселым и остроумным. А именно, смешные, неожиданные шутки говорят о креативности и интеллекте. Авторы написали: „Нарциссы могут использовать позитивный юмор для улучшения своего имиджа при взаимодействии с другими людьми“.

Психопатия была тесно связана с негативными стилями иронии, сарказма и цинизма. Эти агрессивные стили юмора, позволяющие смеяться над другими, подтверждают, что психопаты обладают низкой способностью к сопереживанию и по своей природе завистливы. „Психопаты могут использовать этот тип юмора, чтобы принизить статус других людей, не обращая внимания на чувства окружающих. Для них характерно неполноценное эмоциональное функционирование и антисоциальное поведение“.

Макиавеллизм также ассоциируется с иронией и цинизмом. Исследователи утверждают, что это происходит потому, что ирония используется для того, чтобы подчеркнуть слабости других людей социально приемлемым способом, который не вредит репутации самого человека. „Макиавеллизм характеризуется манипулятивным поведением, и эти люди могут использовать такой тип юмора, чтобы контролировать других“, - пишут они в исследовании.

Поскольку ни один из участников исследования не показал особенно высоких уровней трех негативных черт личности, будущие исследования могут изучить закономерности в более экстремальной группе.

Источник: Daily Mail