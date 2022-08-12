Как появилось знаменитое розовое платье Мэрилин Монро?

Кем была Мэрилин Монро до того, как стать Мэрилин Монро? Симпатичной рыжей курносой девчонкой с трудной судьбой. Если бы не ее умение делать из лимонов лимонад и образ с кудряшками и розовым платьем, вполне возможно, Мэрилин так бы и осталась одной из многих пин-ап-девчонок. Поэтому считаю нужным рассказать об одном из самых важных людей, сотворивших образ Мэрилин, — художнике по костюмам Уильяме Травилле. Они работали вместе на восьми картинах, и именно ему принадлежат все наряды, которые приходят вам в голову при упоминании Мэрилин Монро.

Немного контекста: Мэрилин начала сниматься в кино в середине 40-х годов, в самый разгар голливудского гламура. В начале 50-х она перешла из эпизодов на второстепенные роли, а в 1952-м стала суперзвездой благодаря фильму „Джентльмены предпочитают блондинок“. Именно на съемках этой картины Мэрилин и знакомится с Уильямом Травиллой, оскароносным дизайнером, сотрудничающим со звездами 20th Century Fox. Монро и Травилла будут не только работать вместе (а он одевал ее и вне киноэкрана), но и крепко дружить до смерти актрисы.

Травилла как грамотный художник по костюмам оценил вводные: фактуру Монро, ее персонаж и еще несколько деталей, касающихся кинопроизводства, и вылепил из актрисы секс-символ, потому что по-другому не получилось бы.

Главная звезда „Джентльмены предпочитают блондинок“, по идее, Джейн Рассел, а Мэрилин — практически дебютантка, но при этом они должны быть на равных, поэтому на Мэрилин экономить нельзя. Более того, у Мэрилин есть преимущество — модельное прошлое: она умеет носить (и преподносить) наряды и знает, что нравится мужчинам. Тело Мэрилин, с одной стороны, соответствует модным канонам витальных 50-х: ни разу не худая, никакой щели между ляжками — эталонные „песочные часы“ с грудью, животиком и бедрами. Чтобы фигура выглядела максимально сексуально, а не расплывалась и чтобы грудь не выпрыгивала при активном движении, Травилла посадил все платья на жесткие корсеты.