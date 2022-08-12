12.08.2022, 14:29
Вся информация об ЭКО в Эстонии: где, как и сколько стоит?(5)
Большой обзор различных методов и цен
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Искусственное оплодотворение, к счастью, больше не является табуированной темой. В Эстонии одна из каждых 6-8 пар нуждается в медицинской помощи, чтобы завести ребенка, пишет журнал Pere ja Kodu. Как проходит процедура и сколько она стоит?
По мнению врачей, стоит обратиться за помощью, если в течение года вам не удалось зачать ребенка естественным путем. Закон Эстонии разрешает женщинам в возрасте от 18 до 50 лет проводить искусственное оплодотворение, при этом для мужчин возрастных ограничений нет. Лечение бесплодия в Эстонии находится на очень высоком уровне, и государство компенсирует неограниченное количество циклов лечения во всех клиниках до достижения женщиной 41 года.