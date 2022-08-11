От Пхукета до Лондона: самые веганские города мира

И, конечно же, вместе с количеством веганов во всем мире постепенно увеличивается и число ресторанов с веганскими блюдами, более того, некоторое время назад в Берлине даже открылся первый в Европе веганский супермаркет! Впрочем, в список „горячих точек“ веганства попали и многие другие города – соответствующая статистика была опубликована Hayes & Jarvis. И уж наверняка путешественникам-веганам в этих городах очень-очень понравится!

Дублин

Самым высоким процентом веганских ресторанов может похвастаться ирландский Дублин – в этом городе таких ресторанов 21,2%! При этом веганство в гостеприимной столице Ирландии – движение совершенно не новое: в ресторане Cornucopia посетителям предлагают самые разнообразные веганские деликатесы еще с 1986 года! Отдельно стоит отметить, что предусмотрительные ирландцы издавна особо ценили картофель, считая его поистине универсальным продуктом, и, разумеется, это просто не могло не наложить соответствующий отпечаток на меню дублинских веганских ресторанов! А в последние годы Дублин и вовсе умудрился превратиться в самую что ни на есть настоящую веганскую Силиконовую долину! Также, помимо великого множества крупнейших международных технологических компаний, в ирландской столице достаточно прочно обосновались еще и самые разнообразные международные пищевые культуры, что в свою очередь существенно увеличило возможности веганской кухни!



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