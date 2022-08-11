От Пхукета до Лондона: самые веганские города мира
Веганство уже давным-давно стало для многих людей стилем жизни, и количество веганов в мире с каждым годом только растет. При этом самым высоким процентом веганов среди местного населения в настоящее время может похвастаться Израиль – там веганов аж 5%!
И, конечно же, вместе с количеством веганов во всем мире постепенно увеличивается и число ресторанов с веганскими блюдами, более того, некоторое время назад в Берлине даже открылся первый в Европе веганский супермаркет! Впрочем, в список „горячих точек“ веганства попали и многие другие города – соответствующая статистика была опубликована Hayes & Jarvis. И уж наверняка путешественникам-веганам в этих городах очень-очень понравится!
Дублин
Самым высоким процентом веганских ресторанов может похвастаться ирландский Дублин – в этом городе таких ресторанов 21,2%! При этом веганство в гостеприимной столице Ирландии – движение совершенно не новое: в ресторане Cornucopia посетителям предлагают самые разнообразные веганские деликатесы еще с 1986 года! Отдельно стоит отметить, что предусмотрительные ирландцы издавна особо ценили картофель, считая его поистине универсальным продуктом, и, разумеется, это просто не могло не наложить соответствующий отпечаток на меню дублинских веганских ресторанов! А в последние годы Дублин и вовсе умудрился превратиться в самую что ни на есть настоящую веганскую Силиконовую долину! Также, помимо великого множества крупнейших международных технологических компаний, в ирландской столице достаточно прочно обосновались еще и самые разнообразные международные пищевые культуры, что в свою очередь существенно увеличило возможности веганской кухни!
Пхукет
Здесь проживает всего лишь одна восьмая часть населения Бангкока, однако при этом тут гораздо больше уютных ресторанчиков для веганов, нежели в колоритной столице Таиланда – 20,1%! Возможно, это обусловлено тем, что концентрация туристов на Пхукете значительно выше, ведь именно тут располагается третий по величине аэропорт Таиланда. И, так же, как и во многих иных восточноазиатских странах, очень многие блюда в Таиланде готовятся на основе кокоса! Традиционные тайские карри готовят исключительно с кокосовым молоком, правда, благодаря западному туризму некоторые варианты данного блюда могут содержать взбитые сливки, и этот факт тоже ни в коем случае не следует сбрасывать со счетов. Зато истинно веганским блюдом является жареный жасминовый рис с орешками кешью и ананасом, который неизменно подается в половинках кожуры ананаса – вот этот кулинарный шедевр действительно стоит попробовать абсолютно каждому, даже самому далекому от веганства туристу!
Амстердам
Не так уж мало веганских ресторанов и в Амстердаме – 19,8%! А ведь именно Нидерланды считаются одним из государств с самым высоким потреблением молочных продуктов, более того, данная страна является еще и одним из крупнейших производителей оных! Однако это совершенно не помешало развитию и последующему оформлению еще и веганской кулинарной культуры. Несмотря на то, что традиционная голландская кухня бывает веганской крайне редко, под влиянием суринамской и индонезийской культур здесь появилось великое множество интереснейших и заслуживающих внимания веганских блюд!
Лондон
Доля веганских ресторанов в этом городе-космополите достигает 19%! До недавних времен приверженцы веганской кухни не покидали популярный район Шордич, и лишь в последние годы в столице Великобритании произошел самый настоящий „веганский переворот“! Сейчас наличием отдельного веганского меню может похвастаться подавляющее большинство традиционных пабов, а крупнейшая сеть пекарен под названием Greggs постоянно радует покупателей превосходной веганской выпечкой!
С полным списком веганских городов можно ознакомиться здесь.