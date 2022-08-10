Почему одежда с крупными логотипами на вашем парне — плохой знак? Объясняют психологи

Американский психолог Даниель Крюгер провел опрос, в котором приняли участие 376 студентов Мичиганского университета. Результаты исследования были опубликованы на сайте научного журнала Personality and Social Psychology Bulletin.

Для эксперимента респондентам надо было сравнить две футболки-поло бренда Ralph Lauren с одинаковыми логотипами. Отличались они только размером: на одной логотип был в несколько раз больше, нежели на другой. Мужчины оценивали, какой логотип больше подойдет для того, кто ищет серьезные отношения, и наоборот.

Участникам психологического эксперимента также задавали вопросы, по которым оценивали личностные качества каждого по шкале от 1 до 100. Было выявлено несколько характерных черт: „сознательно уводит чужого партнера“, „хорошо заботится о детях“, „тратит ресурсы на помощь семье“ и „часто флиртует“.

В результате оказалось, что мужчины — любители больших логотипов на одежде больше заинтересованы в коротких по продолжительности отношениях, нежели те, кто выбирает логотип поменьше.

„Крупные логотипы люксовых брендов на вещах повышают социальную конкурентоспособность и привлекательность их владельцев, тогда как маленькие логотипы создают образ честности и надежности“, — отметил психолог.

Кроме размера логотипа на вещах, влияет также цветовая гамма. Во время опроса было выяснено, что владельцы более яркой и цветастой одежды больше других будут изменять своей второй половинке.