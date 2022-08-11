Как правильно собрать чемодан в отпуск на море? Разбираемся с эстонским дизайнером Дианой Денисовой(2)
На дворе уже август. И все же лето продолжается. И часто оно продолжается у теплого моря и под ярким солнцем. Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление„ на RusDelfi рассказывает о том, как правильно собрать чемодан, чтобы не набрать лишней одежды, но при этом иметь красивые образы на разные случаи жизни.
В поездках, пожалуй, самое сложное – собрать чемодан. Сразу оговорюсь – я не из тех, кому достаточно одного комплекта майка – шорты, я девочка-девочка, и путешествие для меня – прекрасный повод выгулять платьица.
Все становится гораздо проще, когда есть план. Поделюсь, как я собиралась на Крит:
Первым делом я подготовила средства для защиты от солнца. Конечно, их можно купить и на месте. Но, во-первых, я не хочу тратить на это время, а во-вторых, не факт, что я найду именно те марки, к которым привыкла.
Подготавливаю то, без чего не могу обойтись. В моем случае это средства по уходу за лицом и телом, и фен. Если необходимы каждодневные лекарства – их тоже подготавливаем.
Теперь пришла очередь одежды:
- оцениваю свой отдых: где я планирую проводить время, чем заниматься.
В этот раз у нас запланирован „пляжный“ отдых, поэтому первым делом беру бикини (два купальника) и шорты для пляжа. В этот раз я никакого „экшена“ не хочу. Поэтому от удобной спортивной одежды отказываюсь.
Отель у нас – all inclusive, 5 звезд, но обстановка там вполне демократичная. Для ужинов я взяла четыре длинных платья и парочку коротких сарафанов. Прихватила одно платьишко поинтереснее – для a`la carte ресторана. Для завтраков/обедов приготовила пару платьев-рубашек и шорты с футболками. Все они сочетаются друг с другом, представляя собой мини-капсулу, которая позволит мне каждый день выглядеть немножко иначе.
Самый „тяжелый“ вопрос – это обувь. Причем тяжелый – в прямом смысле, так как часто именно обувь придает вес чемодану.
Для ужинов беру золотые босоножки – они подходят ко всем образам, для пляжа – вьетнамки. А лечу в самых удобных сандалиях, они мне пригодятся и для прогулок. Цвет у них нейтральный, и подходят они ко всему.
Шляпы беру только для пляжа, украшения подбираю легкие и яркие, и беру парочку ремней. А вот солнечных очков взяла аж четыре штуки – под разные образы. Сумочки в этот раз не беру совсем, только ту, с которой лечу, и где прекрасно умещаются все документы. Кстати, вот чего мне не хватает – так это сумочки для телефона. Надо будет занести ее в мой личный шопинг-лист.
Все готово, но есть одно „но“. Вы наверняка слышали, что в последнее время чемоданы часто теряют, иногда даже на чартерных рейсах. Чтобы с самого начала не испортить себе настроение, один купальник и самое необходимое для первого дня кладу в „ручную кладь“.
Вроде бы все. Теперь мой расслабленный пляжный отдых пройдет без сучка и задоринки. Осталось все это сложить в чемодан и проверить его вес на всякий случай, чтобы не было сюрпризов в аэропорту.
P.S. В результате у нас с мужем получился один чемодан весом 19 кг и ручная кладь весом 5 кг.
Еще несколько полезных советов по сбору чемодана:
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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