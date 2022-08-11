Как правильно собрать чемодан в отпуск на море? Разбираемся с эстонским дизайнером Дианой Денисовой

В поездках, пожалуй, самое сложное – собрать чемодан. Сразу оговорюсь – я не из тех, кому достаточно одного комплекта майка – шорты, я девочка-девочка, и путешествие для меня – прекрасный повод выгулять платьица.

Все становится гораздо проще, когда есть план. Поделюсь, как я собиралась на Крит:

Первым делом я подготовила средства для защиты от солнца. Конечно, их можно купить и на месте. Но, во-первых, я не хочу тратить на это время, а во-вторых, не факт, что я найду именно те марки, к которым привыкла. Подготавливаю то, без чего не могу обойтись. В моем случае это средства по уходу за лицом и телом, и фен. Если необходимы каждодневные лекарства – их тоже подготавливаем. Теперь пришла очередь одежды:

- оцениваю свой отдых: где я планирую проводить время, чем заниматься.

В этот раз у нас запланирован „пляжный“ отдых, поэтому первым делом беру бикини (два купальника) и шорты для пляжа. В этот раз я никакого „экшена“ не хочу. Поэтому от удобной спортивной одежды отказываюсь.

Отель у нас – all inclusive, 5 звезд, но обстановка там вполне демократичная. Для ужинов я взяла четыре длинных платья и парочку коротких сарафанов. Прихватила одно платьишко поинтереснее – для a`la carte ресторана. Для завтраков/обедов приготовила пару платьев-рубашек и шорты с футболками. Все они сочетаются друг с другом, представляя собой мини-капсулу, которая позволит мне каждый день выглядеть немножко иначе.

Самый „тяжелый“ вопрос – это обувь. Причем тяжелый – в прямом смысле, так как часто именно обувь придает вес чемодану.

Для ужинов беру золотые босоножки – они подходят ко всем образам, для пляжа – вьетнамки. А лечу в самых удобных сандалиях, они мне пригодятся и для прогулок. Цвет у них нейтральный, и подходят они ко всему.