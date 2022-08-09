Умер дизайнер , автор черной водолазки для Стива Джобса

По данным японских СМИ, Мияке скончался 5 августа, однако известно о его смерти стало лишь спустя несколько дней. У дизайнера была диагностирована гепатоцеллюлярная карцинома — злокачественная опухоль печени, которая и стала причиной смерти.

Как пишет Meduza со ссылкой на издание The Business of Fashion, согласно оставленному Мияке завещанию не будет ни публичных похорон, ни прощальной церемонии.

Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме и в детстве пережил ядерную бомбардировку. Он учился в токийском Университете искусств Тама, а затем работал в Париже и Нью-Йорке. Вернувшись в Токио, Мияке основал студию дизайна, которая впоследствии стала всемирно известным модным домом Issey Miyake.

Одежда, которую создавал Мияке, отличалась одновременно концептуальностью и функциональностью. В работе дизайнер использовал высокотехнологичные ткани и текстиль, созданный по возрожденным историческим технологиям. Мияке разработал концепцию „Одного куска ткани“, которая предполагает максимально простой крой и индивидуальный для каждого клиента способ драпировки.

В конце 1980-х Мияке изобрел особую технику плиссировки ткани. После термической обработки материал навсегда сохранял текстуру и форму. До Мияке вещи из плиссированной ткани долгое время не появлялись в коллекциях высокой моды. За это дизайнер был награжден французским Орденом Почетного легиона, а также получил степень доктора в лондонском Королевском колледже искусств.

Иссей Мияке также известен как автор черной водолазки Стива Джобса — одной из ключевых деталей образа основателя Apple в течение многих лет.

Помимо одежды под брендом Issey Miyake выпускается парфюмерия, включая появившийся в начале 1990-х LʼEau dʼIssey — один из самых популярных ароматов десятилетия.

В 2007 году Мияке покинул пост главы своего модного дома, но продолжал следить за общим направлением его работы.