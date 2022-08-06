Как работает интуитивное питание и можно ли быстро похудеть с его помощью?
Что такое интуитивное питание, которое сейчас стало таким популярным? Значит ли это, что можно есть все подряд — или же придется каким-то образом ограничивать себя?
Слово „диета“ вызывает у многих девушек исключительно негативную реакцию, даже если они тщательно следят за своим здоровьем и контролируют собственный вес, пишет портал 7sisters. Причина проста: любая диета предполагает какие-либо ограничения, а подавить в себе тягу к сладкому и вредному очень сложно. Перспектива расстройства пищевого поведения или срыва нервируют и мешают радоваться жизни. Совсем иначе дело обстоит с интуитивным питанием, которое коренным образом отличается от диет.
Кто придумал интуитивное питание?
За каждой системой похудения стоит конкретный человек — создателем этой стал доктор Стивен Хоукс. Он страдал от сильной полноты и перепробовал все диеты, но все равно набирал вес обратно. И тогда он разработал методику интуитивного питания, с помощью которой похудел на 22 килограмма. Он выпустил книгу Intuitive Eating — и навсегда покончил с разгрузочными днями и жесткими голодовками.
Что оно из себя представляет?
Суть интуитивного питания — научиться понимать сигналы, которые посылает вам ваш организм. Каждому человеку знакомо чувство, когда ему хочется чего-то съесть, но непонятно — чего именно. Таким оригинальным способом ваше тело сообщает вам о дефиците каких-то витаминов или микроэлементов. Умение чувствовать, в чем именно нуждается организм заглушается едой с вкусовыми добавками и трансжирами, формирующими неправильные пищевые привычки.
Как понять, чего не хватает вашему организму?
Для начала хорошо бы разобраться — на какие блюда, отдельные продукты или вкусы вас тянет больше всего? Стандартно мы хотим сладкого, например, во время ПМС или в стрессе — другими словами, организму явно не хватает гормонов триптофана и серотонина, а вот кортизола явно в избытке.
А вот пристрастие к копченому, сладко-газированному или к банальным снекам фабричного производства сообщает о том, что вы „подсели“ на глутамат натрия. Это в целом безобидный усилитель вкуса, который столетиями в ходу в странах Азии. Однако, по некоторым данным, он вызывает задержку жидкости в организме. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации — перейти на полезную и не менее вкусную еду. Возможно, придется потратить не одну неделю, чтобы найти достойную замену. Но результат мгновенно проявится в состоянии кожи, тонусе тела и общем самочувствии.
Как перейти на интуитивное питание?
Часто мы путаем настоящий голод с эмоциональным — стоит научиться отличать первый от второго. Одно дело, когда физиологически нам действительно необходимо что-то съесть — нужно пойти и удовлетворить его. И совсем другое, когда шоколадом или даже яблоками мы пытаемся утешить себя при любого рода неприятностях. В числе которых, кстати, пищевые срывы и нарушения графика.
Как научиться уважать свое тело?
Нужно помнить о генетике и наследственности. Скажем, если вы от природы ростом 165 см с широкими плечами и весьма средней по отношению к торсу длиной ног, то тоненькой и длинной фигуры классической подиумной модели вам никогда не получить, даже если отказаться от еды вовсе. Полюбите себя в том весе, в котором вы находитесь в данный момент — тогда вам будет проще работать над телом из точки любви, а не стыда или ненависти к себе.