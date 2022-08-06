Как работает интуитивное питание и можно ли быстро похудеть с его помощью?

Слово „диета“ вызывает у многих девушек исключительно негативную реакцию, даже если они тщательно следят за своим здоровьем и контролируют собственный вес, пишет портал 7sisters. Причина проста: любая диета предполагает какие-либо ограничения, а подавить в себе тягу к сладкому и вредному очень сложно. Перспектива расстройства пищевого поведения или срыва нервируют и мешают радоваться жизни. Совсем иначе дело обстоит с интуитивным питанием, которое коренным образом отличается от диет.

Кто придумал интуитивное питание?

За каждой системой похудения стоит конкретный человек — создателем этой стал доктор Стивен Хоукс. Он страдал от сильной полноты и перепробовал все диеты, но все равно набирал вес обратно. И тогда он разработал методику интуитивного питания, с помощью которой похудел на 22 килограмма. Он выпустил книгу Intuitive Eating — и навсегда покончил с разгрузочными днями и жесткими голодовками.

Что оно из себя представляет?

Суть интуитивного питания — научиться понимать сигналы, которые посылает вам ваш организм. Каждому человеку знакомо чувство, когда ему хочется чего-то съесть, но непонятно — чего именно. Таким оригинальным способом ваше тело сообщает вам о дефиците каких-то витаминов или микроэлементов. Умение чувствовать, в чем именно нуждается организм заглушается едой с вкусовыми добавками и трансжирами, формирующими неправильные пищевые привычки.

Как понять, чего не хватает вашему организму?

Для начала хорошо бы разобраться — на какие блюда, отдельные продукты или вкусы вас тянет больше всего? Стандартно мы хотим сладкого, например, во время ПМС или в стрессе — другими словами, организму явно не хватает гормонов триптофана и серотонина, а вот кортизола явно в избытке.