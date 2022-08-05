Почему важно заниматься творчеством прямо сейчас?

Отвлечение от тяжелых мыслей

Главный плюс творчества (кроме развития креативных способностей, конечно) — это возможность сконцентрироваться. А значит, отключиться от плохих новостей и тревожных мыслей, переключить фокус внимания на совершенно другое. Это позволяет отдохнуть и расслабиться, зарядиться энергией и стать спокойнее. Или даже счастливее.

Возможность выразить свои эмоции

Все знают о том, как полезно проговаривать свои эмоции — это нужно для того, чтобы снизить их влияние на человека. Но что делать, если мы не можем их понять сами, не можем назвать их?

Живопись или музыка работают из подсознания в том числе — мы не знаем, например, почему выбираем сочетание оранжевого и черного. А психолог быстро определит, о каком ментальном состоянии может идти речь в конкретном случае.

Возможность успокоить дыхание и снять напряжение с тела

Педагог по вокалу Карина Купер рассказала о том, как справляться с тревожностью и стрессом при помощи вокала.

Гортань называют органом спокойствия. Не зря говорят: „В здоровом теле - здоровый дух“, так и в здоровом организме формируется сбалансированный и спокойный голос. Процесс начинается с тела, переходит в дыхание и дальше в звук. Чем совершеннее протекают процессы внутри человека (телесная функция, симметрия тела), чем сдержаннее и стабилизированнее работает система дыхания, тем более спокойно и естественно формируется в организме человека звук. Пятая чакра Вишудха известна тем, что она является воплощением всех наших внутренних эмоций через голос. Поэтому все наши проработки стресса, тревожности начинаются именно с симметрии тела, прогрева и изоляции триггерных точек (зажимов, блоков).