Почему важно заниматься творчеством прямо сейчас?
Кажется, будто в плохие тревожные времена невозможно делать вообще ничего — все валится из рук. Однако творчество может оказаться настоящим спасением для тех, кому нужно справиться с тревогой и страхами. Портал 7sisters.ru рассказал, зачем петь или рисовать сегодня же.
Отвлечение от тяжелых мыслей
Главный плюс творчества (кроме развития креативных способностей, конечно) — это возможность сконцентрироваться. А значит, отключиться от плохих новостей и тревожных мыслей, переключить фокус внимания на совершенно другое. Это позволяет отдохнуть и расслабиться, зарядиться энергией и стать спокойнее. Или даже счастливее.
Возможность выразить свои эмоции
Все знают о том, как полезно проговаривать свои эмоции — это нужно для того, чтобы снизить их влияние на человека. Но что делать, если мы не можем их понять сами, не можем назвать их?
Живопись или музыка работают из подсознания в том числе — мы не знаем, например, почему выбираем сочетание оранжевого и черного. А психолог быстро определит, о каком ментальном состоянии может идти речь в конкретном случае.
Возможность успокоить дыхание и снять напряжение с тела
Педагог по вокалу Карина Купер рассказала о том, как справляться с тревожностью и стрессом при помощи вокала.
Гортань называют органом спокойствия. Не зря говорят: „В здоровом теле - здоровый дух“, так и в здоровом организме формируется сбалансированный и спокойный голос. Процесс начинается с тела, переходит в дыхание и дальше в звук. Чем совершеннее протекают процессы внутри человека (телесная функция, симметрия тела), чем сдержаннее и стабилизированнее работает система дыхания, тем более спокойно и естественно формируется в организме человека звук. Пятая чакра Вишудха известна тем, что она является воплощением всех наших внутренних эмоций через голос. Поэтому все наши проработки стресса, тревожности начинаются именно с симметрии тела, прогрева и изоляции триггерных точек (зажимов, блоков).
Задачу с проработками решает наука биофоника, погружаясь в которую мы комплексно совершенствуем механизмы дыхания, работу внутренних органов, приток крови к ним, речь, функцию фокусировки. Тело становится более физиологически выносливым. Если человек находится в осознанном состоянии и понимает, что ему необходимо эмоциональное высвобождение, при этом он готов принять свой голос и работать с эмоциями через звук, то ему идеально подойдет техника звуковых проработок.
Вокал помогает справиться с тревожностью через выплеск эмоций. Через звук мы избавляемся от большого количества страхов. Занятия по вокалу — интимный процесс, в котором человек погружается в себя, становится максимально честным с самим собой. Ведь звук и пение — это про тотальное принятие себя, поэтому через резонанс, через эмоции, которые мы передаем слушателю, мы способны уйти от состояния боли, страха, тревожности. Голос — это исцеляющий инструмент, он способен дать нам избавление от всех деструктивных эмоций.