Полвека в одной профессии! Наталия Афанасова утверждает, что профессия медсестры - ее призвание(1)
С 1 по 7 августа в мире отмечают Неделю грудного вскармливания. В связи с этим предлагаем нашим читателям интервью с работающей уже более 50 лет медсестрой отделения новорожденных ITK Натальей Афанасовой.
Вы начали работать в Ида-Таллиннской центральной больнице более 50 лет назад. Расскажите, как Вы попали сюда на работу? Какую работу тогда выполняли, каковы были рабочие задачи?
Я пришла работать медсестрой в отделение новорожденных Таллиннской центральной больницы 22 июля 1972 года, таким образом, в июле этого года можно отмечать мой полувековой трудовой юбилей. Профессия медсестры - мое призвание.
Велики ли различия, если сравнивать работу в больнице сейчас и 50 лет назад?
В то время в роддоме был небольшой коллектив детского отделения, где я начинала свой трудовой путь. Сегодня в отделении неонатологии работают 55 человек. В те времена мы проводили процедуры, например, переливание крови младенцам с резус-конфликтом, вакцинации, взвешивание, мыли и пеленали младенцев.
Когда я начинала работать в больнице, то недоношенных делили по категориям веса при рождении. Тогда критерием самого маленького веса при рождении были 1200 грамм, со временем граница веса при рождении снизилась. Самыми младшими недоношенными были родившиеся в начале 33-й или 34-й недели беременности. Младше в нашей больнице не было, поскольку не было оборудования.
Недоношенных детей выхаживали в те времена в кювезах без мониторов слежения, младенцы лежали в распашонках и марлевых пеленках. Помню, что приходилось постукивать по кювезу, чтобы узнать, дышит ли ребенок. В случае глубокой недоношенности многие младенцы, к сожалению, не выживали. Сегодня все иначе, поскольку благодаря квалифицированному персоналу в нашем отделении интенсивной терапии новорожденных выживают даже глубоко недоношенные младенцы, родившиеся на 23-й неделе беременности с весом 500 граммов. Проблемы первых недель жизни недоношенных новорожденных могут требовать длительного лечения. Сегодняшние возможности намного лучше, у нас имеется самая высококлассная аппаратура.
Большое различие сегодняшнего послеродового ухода за новорожденными состоит в том, что тогда здоровые новорожденные были отлучены в роддоме от своих матерей в течение 5 дней. Мы ухаживали за младенцами в детской комнате и приносили их оттуда к матерям на кормление. Сегодня младенец может сразу быть на груди у матери и постоянно находиться с ней вместе. Для младенцев важно получить первое молозиво, хотя бы пару капель, чтобы укрепить их иммунную систему.
Огромные перемены произошли и с подгузниками - 50 лет назад мы, будучи детскими медсестрами, сами стирали и сушили марлевые пеленки. Сегодня в больнице используют одноразовые подгузники и одноразовые бумажные полотенца, мамам не нужно беспокоиться о подгузниках. С исчезновением многоразовых подгузников существенно снизился уровень инфекций среди новорожденных.
Как выглядит Ваш обычный рабочий день сегодня?
Обычно я начинаю свой рабочий день с визита в семейную палату, беседую с родителями об уходе за новорожденным, взвешиваю ребенка, отвечаю на вопросы, связанные с кормлением грудью или кормлением ребенка вообще, при необходимости стимулируем выработку грудного молока, обучаем. Беру у ребенка анализы крови. Работаем совместно с врачом-педиатром, беседуем, вместе составляем лечебные планы, разъясняем их родителям.
Иногда провожу новорожденным скрининги, например на 2-й день жизни скрининг слуха (OAE-скрининг), провожу иммунизацию новорожденных. Сегодня в роддоме новорожденным делают только противотуберкулезную вакцину, если родители согласны с иммунизацией. Также я беру анализ на метаболический скрининг (PKU).
Запомнились ли какие-то особые моменты или ситуации, которые особенно радовали?
Всегда очень приятно, когда кто-то из подопечных родителей, встретив меня в магазине, узнает и подходит поблагодарить. От этого на сердце становится тепло.
А моменты, которые запали в душу?
Мне вспоминается грустная история, которая случилась давно, почти 50 лет назад. Мать, которая страдала диабетом, родила на 35-й неделе недоношенного младенца весом 4 кг. В то время все младенцы находились отдельно от матери. Ухаживая за младенцем в детской комнате, я заметила признаки, что ребенок, к сожалению, не выживет. Я пригласила мать к кювезу, чтобы она смогла тихо попрощаться со своим малышом. Я чувствовала, что не могу этого не сделать, что должна дать им возможность попрощаться.
Какие качества делают медсестру прекрасной медсестрой?
Я не просто медсестра, а медсестра отделения неонатологии. Медсестры этого отделения особенные, поскольку мы работаем в отделении интенсивной терапии и должны справляться как с недоношенными детьми, так и со всей остальной семьей. Начало жизни часто бывает трудным, поскольку жизнь недоношенных хрупка и они нуждаются в тепле и нежной заботе.
Какими красивыми мгновениями Вы хотели бы поделиться со всеми?
Я бы ответила словами Гиппократа: „Primum non nocere“, что в переводе означает „Прежде всего, не навреди“.
По словам коллег, именно такие черты характера Наталии как огромная эмпатия, заботливость и доброта сделали ее прекрасной медсестрой отделения неонатологии. Наталия любит детей и сама бывает в хорошем смысле ребячлива. Это особенно заметно на совместных мероприятиях отделения, куда она приходит, как правило, в костюмированном виде, либо у нее есть какая-то деталь, которую невозможно не заметить. На последнем совместном ужине отделения на Наталии были блестящая сиреневая шляпа, очки и галстук - именно в цвете, символизирующем день недоношенных детей.
Наталия - верный и хороший командный игрок, например, при необходимости она всегда идет коллегам навстречу. Если нужно изменить график или рабочие задачи, она способна подменить и помочь как в интенсивной терапии, на стационаре, так и в амбулаторном разделе работы. Она изучила основы грудного вскармливания и умеет помочь матерям в вопросах кормления грудью.