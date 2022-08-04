Полвека в одной профессии! Наталия Афанасова утверждает, что профессия медсестры - ее призвание

Вы начали работать в Ида-Таллиннской центральной больнице более 50 лет назад. Расскажите, как Вы попали сюда на работу? Какую работу тогда выполняли, каковы были рабочие задачи?

Я пришла работать медсестрой в отделение новорожденных Таллиннской центральной больницы 22 июля 1972 года, таким образом, в июле этого года можно отмечать мой полувековой трудовой юбилей. Профессия медсестры - мое призвание.

Велики ли различия, если сравнивать работу в больнице сейчас и 50 лет назад?

В то время в роддоме был небольшой коллектив детского отделения, где я начинала свой трудовой путь. Сегодня в отделении неонатологии работают 55 человек. В те времена мы проводили процедуры, например, переливание крови младенцам с резус-конфликтом, вакцинации, взвешивание, мыли и пеленали младенцев.

Когда я начинала работать в больнице, то недоношенных делили по категориям веса при рождении. Тогда критерием самого маленького веса при рождении были 1200 грамм, со временем граница веса при рождении снизилась. Самыми младшими недоношенными были родившиеся в начале 33-й или 34-й недели беременности. Младше в нашей больнице не было, поскольку не было оборудования.

Недоношенных детей выхаживали в те времена в кювезах без мониторов слежения, младенцы лежали в распашонках и марлевых пеленках. Помню, что приходилось постукивать по кювезу, чтобы узнать, дышит ли ребенок. В случае глубокой недоношенности многие младенцы, к сожалению, не выживали. Сегодня все иначе, поскольку благодаря квалифицированному персоналу в нашем отделении интенсивной терапии новорожденных выживают даже глубоко недоношенные младенцы, родившиеся на 23-й неделе беременности с весом 500 граммов. Проблемы первых недель жизни недоношенных новорожденных могут требовать длительного лечения. Сегодняшние возможности намного лучше, у нас имеется самая высококлассная аппаратура.