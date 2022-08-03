Мода и стиль
03.08.2022, 11:32

В торговом центре Arsenal открылся аутлет известного эстонского бренда одежды

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Erakogu

В атриуме торгового центра Arsenal теперь можно найти аутлет местного бренда Ivo Nikkolo.

Ivo Nikkolo олицетворяет современную женственность, позволяя легко сочетать одежду и аксессуары независимо от момента и случая. Коллекции вдохновлены женщинами, их разными жизнями и универсальными образами. Ivo Nikkolo создает возможность быть небрежно стильным и чувствовать себя комфортно абсолютно в любой ситуации.

В аутлет-магазине можно будет найти множество товаров со скидкой, ассортимент прошлых сезонов и образцы продукции в течение всего года по привлекательным ценам. Помимо одежды, в магазине также представлена обувь и аксессуары.

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