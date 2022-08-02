Ученые нашли связь между уровнем мужской агрессии и участием отцов в воспитании

Исследователи выяснили , что у мальчиков, которые росли с отцами, уровень тестостерона ниже, а потому они менее агрессивны. Мужчины, выросшие без отцов, чаще выбирают брутальную линию поведения и порой бывают не самыми лучшими отцами.

В исследовании приняли участие около тысячи мужчин, родившихся на Филиппинах в начале 1980-х годов, и их матери. Ученые узнали у респондентов об их семейной жизни в детстве и взяли образцы крови для измерения уровня тестостерона. Также они опросили их матерей об участии их партнеров в воспитании детей в 1980-х и 1990-х годах.

Результаты показали, что уровень тестостерона у мужчин, которых в подростковом возрасте не воспитывал отец, выше, чем у тех, кто рос без отца. Более ранние исследования доказывают, что высокий уровень тестостерона указывает на склонность к агрессии.

Таким образом ученые пришли к выводу, что отсутствие отца в жизни сыновей заставляет их расти более агрессивными и с большей вероятностью также оставить своих собственных детей.