Певица Монеточка рассказала, почему не боится родов

„Совершенно куда-то испарился страх. Чем больше я читаю, тем больше понимаю, что в основном то, чего боятся женщины, это какие-то мифы и стереотипы, либо это настолько редкие случаи, что к ним не имеет никакого смысла готовиться“. Раньше певица считала, что роды — это мучение и проклятье, наказание женщинам за какие-то женские грехи. Только сейчас она почувствовала, что это не так, что в организме здоровой женщины, где беременность протекает нормально, есть все для того, чтобы родить ребенка. „И не нужна никакая дополнительная [помощь], как в операции, вот мы при смерти лежим, и вот из нас надо уже это все щипцами вытаскивать и ставить какие-то бесконечные уколы“, - рассказала певица.

По словам Монеточки, ей очень помогла и успокоила историческая информация о том, как проходили роды в разные эпохи, в разных местах, каких-то племенах. „Оказалось, что далеко не в каждом обществе есть эта надстройка, стигма о том, что это какое-то мучение, кошмар и ад. Там никто так не думает и медицинским случаем это никто исторически не считает“. В заключении, певица вынесла вердикт, что европейская цивилизация излишне заморочила и усложнила женщинам их комфортный натуральный процесс.

В то же время артистка добавила, что может забрать свои слова назад после того, как испытает все на себе, но пока она „так чувствует“.

„Вы можете мне даже не писать про детскую смертность в родах, женскую смертность в родах, потому что лучшие показатели по этим параметрам в современном в мире в тех странах, где официальная медицина принимает концепцию свободы женщины в родах. Если все протекает нормально, у нее есть шанс выбрать, как это будет проходить и что ей нужно. В тех местах, где ее привязывают ремнями к кушетке, не разрешают ей повернуться, не разрешают ей выбрать, какое обезболивание ей нужно или не нужно никакое — поверьте, в этих странах статистика гораздо хуже и страшнее именно по тем показателям, о которых вы мне пишете“, - сообщила Монеточка.

В мае этого года в интервью Ирине Шихман на канале „А поговорить?“ певица рассказала, что впервые станет мамой. Отец ее ребенка — продюсер Виктор Исаев, за которого Монеточка вышла замуж в конце 2020 года.