Жительница Тарту получила бесплатную няню-китаянку и культурный опыт в придачу. И так может сделать каждый!

Чен Чен (30), уроженке города Далянь на северо-востоке Китая, нелегко было привыкнуть к тихой и размеренной жизни в Эстонии, которая на первых порах произвела на нее шоковое впечатление. Ведь население ее родного города вместе с окрестностями составляет 7,5 миллиона человек. В первый раз Чен приехала в Тарту — второй по величине город Эстонии с населением 100 000 человек — в апреле. К этому времени соседнее государство уже напало на Украину.