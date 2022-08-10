Я – мама
10.08.2022, 13:01

Жительница Тарту получила бесплатную няню-китаянку и культурный опыт в придачу. И так может сделать каждый!

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Участницы платформы Workaway Чен Чен и Элли (сестра Анни). Чен Чен провожают на поезд: она отправилась в еще одну страну, чтобы поработать волонтером в рамках Workaway.
Участницы платформы Workaway Чен Чен и Элли (сестра Анни). Чен Чен провожают на поезд: она отправилась в еще одну страну, чтобы поработать волонтером в рамках Workaway.
ФОТО: Anni Õnneleid | Ekspress Meedia

Через сайт Workaway, благодаря которому волонтеры находят работу и жилье, фотограф Анни Ыннелейд нашла няню-китаянку по имени Чен Чен. Женщины договорились: Чен помогает Анни в ежедневных делах по дому, Анни знакомит Чен с Эстонией.

Чен Чен (30), уроженке города Далянь на северо-востоке Китая, нелегко было привыкнуть к тихой и размеренной жизни в Эстонии, которая на первых порах произвела на нее шоковое впечатление. Ведь население ее родного города вместе с окрестностями составляет 7,5 миллиона человек. В первый раз Чен приехала в Тарту — второй по величине город Эстонии с населением 100 000 человек — в апреле. К этому времени соседнее государство уже напало на Украину.

Чен приехала к своему „работодателю“ Анни Ыннелейд, матери двоих детей и фотографу, с которой познакомилась через платформу по поиску работы и жилья Workaway. Идею пригласить няню из Китая Анни подсказала ее сестра Элли, которая давно знакома с этим волонтерским проектом и уже успела побывать во многих странах, работая няней. „В Австралии, Испании, Португалии, Вьетнаме и Малайзии“, - перечислила Элли.

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