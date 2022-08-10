10.08.2022, 13:01
Жительница Тарту получила бесплатную няню-китаянку и культурный опыт в придачу. И так может сделать каждый!(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Через сайт Workaway, благодаря которому волонтеры находят работу и жилье, фотограф Анни Ыннелейд нашла няню-китаянку по имени Чен Чен. Женщины договорились: Чен помогает Анни в ежедневных делах по дому, Анни знакомит Чен с Эстонией.
Чен Чен (30), уроженке города Далянь на северо-востоке Китая, нелегко было привыкнуть к тихой и размеренной жизни в Эстонии, которая на первых порах произвела на нее шоковое впечатление. Ведь население ее родного города вместе с окрестностями составляет 7,5 миллиона человек. В первый раз Чен приехала в Тарту — второй по величине город Эстонии с населением 100 000 человек — в апреле. К этому времени соседнее государство уже напало на Украину.