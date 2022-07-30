6 августа в парке Тондираба пройдут бесплатные лекции по материнству и грудному вскармливанию

По словам консультанта по грудному вскармливанию Анастасии Ермаковой, в этом году организаторы собрали экспертов не только из сферы грудного вскармливания, но и пригласили других коллег, которые помогают молодым родителям. „На мероприятии выступят консультанты по грудному вскармливанию и прикорму, детский массажист, консультант по детскому сну, нутрициолог, детский психолог, арт-терапевт, акушерка и слингоконсультант“, — рассказывает Анастасия.

Кроме лекций, будет также предложена анимационная программа для детей и розыгрыши подарков от партнеров.

Лекции будут интересны беременным и родителям детей от 0 до 3 лет. Деток постарше, конечно же, можно взять с собой.

В конце мероприятия будет общее фотографирование, розыгрыши подарков.

Желающие смогут сделать пожертвование организации Mama Online, которая поддерживает родителей маленьких детей на русском языке в Эстонии.

Мероприятие бесплатное!

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по ссылке - https://fienta.com/ru/breastfeeding-week-22 (там же вы найдете программу мероприятия).

Видео с прошлых встреч: