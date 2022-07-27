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27.07.2022, 09:17

ФОТО | „Мы не сомневаемся, что победим“. Первая леди Украины Елена Зеленская стала звездой обложки американского Vogue

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ФОТО: Annie Leibowitz | Vogue

Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская снялась для обложки американского журнала Vogue. Первую леди Украины сняла для обложки известный фотограф Энни Лейбовиц. В интервью изданию она выразила твердую уверенность в победе Украины, подчеркнув, что на это ее воодушевляют сами украинцы, пишет ukrinform.ru.

„Это были самые ужасные месяцы в моей жизни, как и в жизни каждого украинца“, - отметила первая леди, говоря о полномасштабной войне, развязанной Россией против Украины.

Она подчеркнула, что соотечественники-украинцы воодушевляют ее.

„Мы с нетерпением ждем победы. Мы не сомневаемся, что победим. И эта вера помогает нам бороться“, – отметила Зеленская.

В статье отмечается, что на прошлой неделе супруга Президента Украины посетила Вашингтон, где встретилась с президентом Джо Байденом, первой леди Джилл Байден и госсекретарем Энтони Блинкеном. Она также обратилась к Конгрессу, подчеркнув, что выступает как мать и дочь, а не только первая леди. Зеленская показала фотографии украинских детей, убитых российскими ракетами, и обратилась к американским законодателям с просьбой предоставить больше оружия Украине.

„Это была более откровенная версия того месседжа, который постоянно озвучивал ее муж, что война в Украине касается гораздо большего, чем просто Украины – она касается тех, кто поддерживает ценности Запада и послевоенный порядок, основанный на правилах. Если Путин может вторгнуться в суверенную страну, чтобы реализовать свои амбиции по восстановлению бывшей Российской империи, то на чем он остановится?“ - отмечается в публикации.

В то же время отмечается, что визит Елены Зеленской в ​​Вашингтон стал символическим напоминанием о силе имиджмейкинга, что образ имеет значение.

„Женские голоса в этой войне должны быть услышаны, должны быть представлены“, – пишет издание.

В статье отмечается, что Зеленская заговорила о человеческом измерении войны и помогла Украине отстаивать собственный голос.

Как сообщалось, в интервью телеканалу NBC News первая леди Украины отметила, что для нее самым тяжелым в войне является чувство опасности для детей.

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