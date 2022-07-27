ФОТО | „Мы не сомневаемся, что победим“. Первая леди Украины Елена Зеленская стала звездой обложки американского Vogue(5)
Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская снялась для обложки американского журнала Vogue. Первую леди Украины сняла для обложки известный фотограф Энни Лейбовиц. В интервью изданию она выразила твердую уверенность в победе Украины, подчеркнув, что на это ее воодушевляют сами украинцы, пишет ukrinform.ru.
„Это были самые ужасные месяцы в моей жизни, как и в жизни каждого украинца“, - отметила первая леди, говоря о полномасштабной войне, развязанной Россией против Украины.
Она подчеркнула, что соотечественники-украинцы воодушевляют ее.
„Мы с нетерпением ждем победы. Мы не сомневаемся, что победим. И эта вера помогает нам бороться“, – отметила Зеленская.
В статье отмечается, что на прошлой неделе супруга Президента Украины посетила Вашингтон, где встретилась с президентом Джо Байденом, первой леди Джилл Байден и госсекретарем Энтони Блинкеном. Она также обратилась к Конгрессу, подчеркнув, что выступает как мать и дочь, а не только первая леди. Зеленская показала фотографии украинских детей, убитых российскими ракетами, и обратилась к американским законодателям с просьбой предоставить больше оружия Украине.
„Это была более откровенная версия того месседжа, который постоянно озвучивал ее муж, что война в Украине касается гораздо большего, чем просто Украины – она касается тех, кто поддерживает ценности Запада и послевоенный порядок, основанный на правилах. Если Путин может вторгнуться в суверенную страну, чтобы реализовать свои амбиции по восстановлению бывшей Российской империи, то на чем он остановится?“ - отмечается в публикации.
В то же время отмечается, что визит Елены Зеленской в Вашингтон стал символическим напоминанием о силе имиджмейкинга, что образ имеет значение.
„Женские голоса в этой войне должны быть услышаны, должны быть представлены“, – пишет издание.
В статье отмечается, что Зеленская заговорила о человеческом измерении войны и помогла Украине отстаивать собственный голос.
Как сообщалось, в интервью телеканалу NBC News первая леди Украины отметила, что для нее самым тяжелым в войне является чувство опасности для детей.