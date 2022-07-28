Детский врач: детям младше четырех лет на батуте прыгать нельзя

„Количество травм, вызванных прыжками на батутах, значительно увеличилось за последние 20 лет и будет продолжать расти“, — подтверждает ортопед Таллиннской детской больницы Галина Ильинская.

В прошлом батуты располагались в контролируемых зонах, таких как торговые центры, но теперь в основном они устанавливаются на задних дворах, что принесло новые опасности.

Врач рассказывает историю, произошедшую несколько недель назад, когда годовалого ребенка, который едва научился ходить, заставили прыгать на батуте вместе с другими. В результате у него оказалась сломана большеберцовая кость. „Это было неприемлемое поведение со стороны родителей!“ — подчеркивает Ильинская.

Каждую смену ей приходится заниматься 3–4 травмами, полученными на батуте. Часто встречаются сотрясения мозга и другие повреждения. Ильинская предупреждает, что защитная сетка батута напрямую не защищает от травм. Это лишь гарантия того, что дети не упадут с него, но это не защитит их от прыжков друг на друга.

В первую очередь родители должны подумать о том, для кого они покупают батут. Детям до 4 лет врач не рекомендует даже думать об этом. Также важно следить, чтобы старшие школьники не прыгали вместе с младшими.