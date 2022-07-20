Люди
20.07.2022, 14:03

От депрессии к серебряной кнопке. Как любовь к помидорам привела жительницу Латвии к популярности на YouTube

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Кристина Моисеева
журналист
За 4 года канал Светланы с рассказами о садово-огородных буднях набрал более 100 тысяч подписчиков.
За 4 года канал Светланы с рассказами о садово-огородных буднях набрал более 100 тысяч подписчиков.
ФОТО: Erakogu

Недавно 50-летняя Светлана Смирнова, живущая в Чернайской волости Резекненского края Латвии, стала обладательницей серебряной кнопки YouTube. За 4 года ее канал с рассказами о садово-огородных буднях набрал более 100 тысяч подписчиков.

О своей награде Светлана сначала узнала в личном кабинете профиля на видеосервисе, затем из Америки пришла посылка. В большой черной коробке - красивая табличка с изображением кнопки-треугольника серебристого цвета и поздравительное письмо от руководства YouTube. Эту табличку Светлана повесит дома на стену на особое место.

Гордится ли обычная женщина этим символическим статусом? Конечно, говорит Светлана: „Для меня, простого рабочего человека, эта награда, как медаль для спортсмена, который долго тренировался, чтобы прийти к победе“.

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