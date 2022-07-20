20.07.2022, 14:03
От депрессии к серебряной кнопке. Как любовь к помидорам привела жительницу Латвии к популярности на YouTube(2)
ФОТО: Erakogu
Недавно 50-летняя Светлана Смирнова, живущая в Чернайской волости Резекненского края Латвии, стала обладательницей серебряной кнопки YouTube. За 4 года ее канал с рассказами о садово-огородных буднях набрал более 100 тысяч подписчиков.
О своей награде Светлана сначала узнала в личном кабинете профиля на видеосервисе, затем из Америки пришла посылка. В большой черной коробке - красивая табличка с изображением кнопки-треугольника серебристого цвета и поздравительное письмо от руководства YouTube. Эту табличку Светлана повесит дома на стену на особое место.