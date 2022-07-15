Психолог перечислила, что мужчин раздражает в женщинах

„Это когда женщина слишком много уделяет внимания избраннику, заваливает его сообщениями, звонит несколько раз в день узнать, как дела и так далее. Мужчина может расценивать это как посягательство на его частную жизнь“, – уточняет эксперт.

Также психолог отметила, что мужчинам не очень нравится, когда дама буквально с момента знакомства начинает его рассматривать как потенциального партнера на всю оставшуюся жизнь: „Это случаи, когда она с первой встречи начинает примерять на себя фату, а на него костюм, и планировать совместное будущее. Это тоже мужчины воспринимают как посягательство на самое святое – свободу“.

По словам Ольги Романив, не любят мужчины женщин, которые с момента знакомства начинают перекладывать на них какие-то свои проблемы:

„Особенно финансового характера. Потому что тогда мужчина сомневается: что больше нравится его даме сердца – он сам или его кошелек“.

Однако семейный психолог предупреждает, что у некоторых мужчин очень двойственное отношение к женщинам, которые могут самостоятельно решать свои проблемы: „Про таких дам мужчины думают, что раз они самостоятельные, значит им никто не нужен. Поэтому на свиданиях и при знакомстве лучше соблюдать „золотую середину“: не казаться слишком независимой, просить о помощи в незначительных вещах, и в то же время аккуратно демонстрировать, что вы и сами на что-то способны в этой жизни“.