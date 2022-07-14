Как можно выглядеть стильно с помощью носков

Носки ярких оттенков появились в коллекциях таких люксовых брендов, как Их Balenciaga и Gucci. Кроме того, эту деталь гардероба можно часто увидеть на блогерах на фото и видео в соцсетях, а также американских моделях Беллу Хадид и Хейли Бибер, которые надевают их поверх легинсов.

Картнер-Морли перечислила детали, которые нужно учитывать при желании выглядеть стильно с помощью носков. По ее словам, носки в рубчик спортивного типа можно носить с заправленными в них лосинами, а также с кроссовками и джинсами. Помимо этого, в гардеробе должны быть обычные изделия в рубчик нейтральных цветов, чтобы сочетать их с брюками и мокасинами. Яркие носки эксперт порекомендовала носить с туфлями и босоножками на каблуках.