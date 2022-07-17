„Я была в таком шоке, что даже не заплакала. Все только повторяла, чтобы врач проверил еще раз“. История пары из Пярну, чей ребенок родился мертвым

„Когда я смотрела на экран в кабинете УЗИ, ребенок был на месте, как всегда, но что-то было по-другому. Я не слышала сердцебиения. Сначала я даже не подумала о чем-то плохом. Просто лежала и размышляла, почему такое возможно. В то же время я думала про себя, что раз родовая деятельность идет, то все должно быть хорошо“, - вспоминает она. „Потом, после долгого молчания врача, я почувствовала, что внутри что-то не так. Я ощутила, как мое сердце заколотилось и меня будто окатило горячей волной. Интуиция подсказывала мне худшее, но я все еще надеялась на лучшее“.