Без жирного блеска, солнечных ожогов и растекающегося макияжа! Главные летние бьюти-лайфхаки от эстонских экспертов

Казалось бы, летом легко быть красивой: солнце дарит чудесный оттенок загара, прогулки на свежем воздухе возвращают румянец, влажный воздух предохраняет кожу от сухости. Впрочем, у теплого сезона есть и оборотная сторона: на коже появляются и неделями держатся следы от укусов комаров или там шмелей, несмотря на солнцезащитные средства прорисовываются морщинки вокруг глаз, цвет лица становится неровным... Но, к счастью, для всего есть решение!