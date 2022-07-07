07.07.2022, 18:45
Без жирного блеска, солнечных ожогов и растекающегося макияжа! Главные летние бьюти-лайфхаки от эстонских экспертов
7 незаменимых летних средств!
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Лето – это не только ласковое солнце и долгожданное море, но еще жара, комары и прочие неприятные моменты. Журнал JANA Luxury разбирался, какие средства и приемы помогут провести теплое время года исключительно в удовольствие.
Казалось бы, летом легко быть красивой: солнце дарит чудесный оттенок загара, прогулки на свежем воздухе возвращают румянец, влажный воздух предохраняет кожу от сухости. Впрочем, у теплого сезона есть и оборотная сторона: на коже появляются и неделями держатся следы от укусов комаров или там шмелей, несмотря на солнцезащитные средства прорисовываются морщинки вокруг глаз, цвет лица становится неровным... Но, к счастью, для всего есть решение!