Журнал Яна
07.07.2022, 18:45

Без жирного блеска, солнечных ожогов и растекающегося макияжа! Главные летние бьюти-лайфхаки от эстонских экспертов

 
7 незаменимых летних средств!
У теплого сезона есть и оборотная сторона
У теплого сезона есть и оборотная сторона
ФОТО: Виталий Адуцкевич | Pexels

Лето – это не только ласковое солнце и долгожданное море, но еще жара, комары и прочие неприятные моменты. Журнал JANA Luxury разбирался, какие средства и приемы помогут провести теплое время года исключительно в удовольствие.

Казалось бы, летом легко быть красивой: солнце дарит чудесный оттенок загара, прогулки на свежем воздухе возвращают румянец, влажный воздух предохраняет кожу от сухости. Впрочем, у теплого сезона есть и оборотная сторона: на коже появляются и неделями держатся следы от укусов комаров или там шмелей, несмотря на солнцезащитные средства прорисовываются морщинки вокруг глаз, цвет лица становится неровным... Но, к счастью, для всего есть решение!

Безусловно, лучшее решение проблемы укусов комаров и других насекомых – профилактика. Вместо обычных магазинных спреев от комаров советую самодельные, которые не представляют опасности ни для вас, ни для природы. Наполните стеклянный флакон с распылителем объемом 60 мл водой и добавьте эфирные масла – 8 капель лемонграсса, 8 капель цитронеллы, 5 капель кедра, 5 капель эвкалипта и 5 капель перечной мяты. Остается только хорошо встряхнуть и распылить – на одежду и на кожу.

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