Я – мама
12.07.2022, 09:00

Один потерял жену, другой — дочь. Как в Латвии врачебные ошибки уносят жизни рожениц и детей

 
Сармите Гайдуле
Иева Альберте
Игорь потерял жену, Андрис — дочь
Игорь потерял жену, Андрис — дочь
ФОТО: Личный архив / Kārlis Dambrāns | DELFI

Петра прожила всего один день. При рождении девочка не дышала из-за обвитой вокруг шеи пуповины. Она задыхалась в утробе матери 43 минуты по вине небрежной работы акушерки Рижского роддома. Так 16 февраля 2019 года стал днем рождения Петры, а 17 февраля — днем ее смерти.

...Дверь открылась, в палату вбежал дежурный гинеколог в сопровождении ординатора и громко закричал акушерке: „Почему вы ничего не делаете?!“

У Зане кружилась голова и была слабость после анестезии. Петровых поместили не в семейную палату, а в общую, где в то время не было других пациентов. Андрису не разрешили остаться с женой на ночь, несмотря на то, что она была очень слаба и даже не помнила подробностей прошлой ночи. Кроме того, у ее кровати не было кнопки помощи. Женщина была настолько измучена, что, встав с помощью мужа, упала, потеряв сознание.

RusDelfi
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