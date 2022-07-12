12.07.2022, 09:00
Один потерял жену, другой — дочь. Как в Латвии врачебные ошибки уносят жизни рожениц и детей
ФОТО: | DELFI
Петра прожила всего один день. При рождении девочка не дышала из-за обвитой вокруг шеи пуповины. Она задыхалась в утробе матери 43 минуты по вине небрежной работы акушерки Рижского роддома. Так 16 февраля 2019 года стал днем рождения Петры, а 17 февраля — днем ее смерти.
...Дверь открылась, в палату вбежал дежурный гинеколог в сопровождении ординатора и громко закричал акушерке: „Почему вы ничего не делаете?!“