Один потерял жену, другой — дочь. Как в Латвии врачебные ошибки уносят жизни рожениц и детей

У Зане кружилась голова и была слабость после анестезии. Петровых поместили не в семейную палату, а в общую, где в то время не было других пациентов. Андрису не разрешили остаться с женой на ночь, несмотря на то, что она была очень слаба и даже не помнила подробностей прошлой ночи. Кроме того, у ее кровати не было кнопки помощи. Женщина была настолько измучена, что, встав с помощью мужа, упала, потеряв сознание.