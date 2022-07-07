Елена Зеленская впервые попала на обложку журнала Time

„Российская атака началась перед рассветом 24 февраля, и она расколола семью президента, как и семьи миллионов других украинцев, — пишет Time. — Президент Украины Владимир Зеленский остался в своем комплексе в центре Киева, чтобы руководить страной, а первая леди Елена Зеленская скрылась с двумя детьми… Но через 10 недель после вторжения Зеленская вышла из укрытия, и с тех пор она обрела свой голос в качестве лидера военного времени иного рода. В то время как ее муж сосредоточился на том, чтобы Запад обеспечил Украину оружием и другой поддержкой, первая леди посвятила себя тому, чтобы помочь стране справиться с травмами, как коллективными, так и личными“.