ФОТО | Красивые и стильные! Смотрите, кто пришел на торжественное открытие домика Chanel в Ноблесснере

Известный во всем мире модный бренд Chanel впервые организовал в Эстонии мероприятие, чтобы представить свою новую линию ухода за кожей. В честь этого в Ноблесснере был установлен поп-ап Chanel - красный домик, идеально сочетающийся с пространством одного из самых модных районов Таллинна. В среду Chanel и Stockmann провели торжественное открытие поп-апа.