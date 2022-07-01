ФОТО | Красивые и стильные! Смотрите, кто пришел на торжественное открытие домика Chanel в Ноблесснере(9)
Известный во всем мире модный бренд Chanel впервые организовал в Эстонии мероприятие, чтобы представить свою новую линию ухода за кожей. В честь этого в Ноблесснере был установлен поп-ап Chanel - красный домик, идеально сочетающийся с пространством одного из самых модных районов Таллинна. В среду Chanel и Stockmann провели торжественное открытие поп-апа.
Внутри красного домика в форме парника можно познакомиться с новой линией по уходу за кожей от Chanel под названием N°1 DE CHANEL, в которой есть противовозрастной крем, серум для лица, крем для глаз, ароматный спрей и другое.
Эстония - лишь первая остановка, так как этим летом поп-ап Chanel проследует по четырем городам: Таллинну, Риге, Вильнюсу и Хельсинки.
Поп-ап N°1 DE CHANEL PODIUM будет открыт на центральной площади квартала Ноблесснер в Таллинне до 7 июля. Часы работы: вс-чт 12-20, пт-сб 12-21.