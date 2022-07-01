Красотка из Эстонии победила на международном конкурсе красоты в Малайзии

По прилёту меня встретила тёплая и приятная погода, а впереди ждала неделя, полная различных мероприятий, встреч и незабываемых моментов.

Мы посетили центр, в котором помогают женщинам с раком груди. Пациентки поделились с нами своими историями и подробно рассказали о сложностях жизни с этим диагнозом, о своих чувствах и истории их борьбы с недугом.

Также мы посетили пещеру Бату, где находится индуистский храм, который является одним из самых больших храмов, находящихся за пределами Индии.

Конечно, сами конкурсы красоты — это тяжелый труд, и много времени занимали многочасовые тренировки на высоких каблуках.

Финал конкурса проходил в одном из самых известных отелей Куала-Лумпура. Каждая конкурсантка смогла продемонстрировать костюм с национальными символами своей страны и вечерний наряд, также заранее были отобраны девушки, которым посчастливилось продемонстрировать свой талант на сцене — в их число вошла и я.

Домой я привезла титул Miss Uniworld International 2022 & Best Talent. Я всегда отдаю всю себя и все свои силы для победы, работаю над собой и своим дефиле. На каждой репетиции отдаю максимум. Конкурсы красоты очень непредсказуемы, поэтому не всегда удаётся получить то, на что рассчитываешь. Возможно, поэтому победа стала для меня неким сюрпризом и наградой за вложенные силы. Я хочу сказать большое спасибо Тиине Янтсон (Tiina Jantson) за то, что она предоставляет возможность участвовать в таких конкурсах.

Если вы хотите попробовать себя в этом направлении, но не уверены в себе, то хочу вам сказать, что подобные конкурсы дарят массу положительных эмоций, поэтому не стоит бояться критики и возможных неудач.

Выход на сцену и возможность показать себя, познакомиться с новыми интересными людьми, почувствовать себя самой красивой, что может быть лучше этих ощущений и эмоций? Мы все иногда нуждаемся в маленькой минуте славы, так может вот это тот самый шанс? Уже в августе будет проходить конкурс красоты Mrs Estonia & Eesti Iluduskuninganna. Регистрируйтесь, пробуйте и наслаждайтесь каждой минутой. До встречи на сцене!