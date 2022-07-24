ГОЛОСУЙ! RusDelfi vs профессиональный стилист: кому лучше удалось собрать образы в секонд-хенде, сэкономив хорошие деньги?

4. Образ с нотками ретро - подойдет для многих поводов - от тусовки в Sveta baar до вечерней прогулки по набережной.

3. Еще один идеальный вариант для жаркого лета - натуральная ткань впитывает влагу и не электризуется. Кстати, спортивная обувь бренда Fly London стоит на официальном сайте от 100 до 200 евро.

2. Если нужен свежий яркий „лук“, вы его с легкостью соберете. Нужно лишь проявить внимательность, чтобы заметить среди всего разнообразия вещей именно то, что подойдет к вашему образу.

1. Хлопок - идеальный материал для жаркого лета. Как и другие натуральные ткани, он не только „дышит“, но и надежно защитит от обжигающих солнечных лучей. Именно поэтому изделия из натуральных материалов так ценятся.

Для того, чтобы картинка получилась объективной, часть образов подбирали мы сами - чтобы показать, что может найти для себя в „секонде“ обычный человек. Часть же образов была собрана профессиональным стилистом Светланой Агуреевой, которая подошла к делу по всем правилам и показала, какой у такого рода магазинов есть потенциал. Проголосовать за работу одной из „команд“ вы сможете в конце статьи. А сейчас предлагаем вам ознакомиться с результатами нашей работы.

Магазины, где продают вещи, уже бывшие в употреблении, действительно давно перестали быть чем-то постыдным. Сейчас найти модную дизайнерскую вещь по низкой цене - это, скорее, повод для гордости. Модники всех возрастов атакуют „комиссионки“ в дни завоза нового товара, чтобы выцепить себе что-то стильное и оригинальное. В то же время, можно услышать жалобы о том, что у людей не получается ничего выбрать среди этого обилия разношерстной одежды. Звучат даже предположения, что для этого нужен особый талант или определенные навыки. Для того, чтобы выяснить, так ли это и можно ли действительно полноценно одеться в сэконд-хэнде - предположим, для летнего сезона - мы отправились в таллиннские „комиссионки“.

6. Скромный офисный лук для тех, кто отдает предпочтение простым и незамысловатым образам.

Итог: мы поняли, что к походу в сэконд-хэнд нужно подходить ответственно и выбирать время, когда магазины предлагают скидки. Да, желающих будет больше и вам, возможно, придется даже провести какое-то количество минут в ожидании перед примерочными. Но зато вы сможете купить неплохие вещи практически за бесценок. Нам же повезло меньше - не во всех магазинах, которые мы посетили, цены были низкие.

Что касается того, как же „правильно“ - все просто. Нужно тщательно просматривать весь ассортимент подряд, так как в обилии разномастных вещей можно легко запутаться.

Со временем можно даже в каком-то смысле набить руку. Научиться определять, подходит ли вам размер, фасон и найти свой собственный стиль. Когда это происходит, становится легче отсеивать ненужное и оставлять только действительно подходящие вещи.

Поэтому не стоит отчаиваться, если с первой или второй попытки не нашлось ничего стоящего. Вам обязательно повезет в третий раз!

Работа стилиста

Светлана Агуреева, стилист:

— При желании в секонд-хэнде можно найти абсолютно все! Тут можно собрать как бюджетный базовый гардероб из повседневных „носибельных“ вещей, так и найти какие-то экстравагантные варианты. Также рекомендую отправиться сюда, если вам нужна одежда для тематической вечеринки и если вы любитель винтажа и эксклюзива. Поскольку мода циклична и имеет свойство возвращаться, хоть и чуть в переработанном варианте, в винтажном секонд-хэнде вы сможете найти актуальную сегодня одежду.

Я сама люблю винтажную одежду и частенько заглядываю в Humana Vintage, Fankadelik, Sveta vintage, MS vintage и Kopli couture. Самый бюджетный вариант из вышеперечисленных винтажных это Humana Vintage. Раз в месяц, примерно за неделю до обновления товара, тут можно приобрести все вещи по 1.- 1,5.- евро.

Рекомендация касательно винтажной одежды: если, конечно, вы не продвинутый пользователь, то рекомендую не использовать в своём образе больше одной винтажной вещи, чтобы не выглядеть как из „бабушкиного сундука“. Советую их комбинировать с современными модными вещами. Например, сейчас актуальны пиджаки с мужского плеча.

Комбинируем их с джинсами, кожаными штанами или бермудами или шёлковым платьем-комбинацией. Большой выбор повседневной, актуальной сегодня одежды и обуви и аксессуаров можно найти в Paavli kaltsukas. Ещё рекомендую заглянуть в Paavli angaar. Дешевле секонд-хэнда вы в Таллинне точно не найдёте. Мы тут с лёгкостью собрали 4 образа „на каждый день“ и один вечерний.

Uuskasutuskeskus тоже хороший магазин подержанной одежды, где можно найти не только одежду, обувь, аксессуары, но и интересную посуду и предметы интерьера. Тут, кстати, тоже бывают скидочные кампании.

И помните, отправляясь в секонд-хэнд вы не только экономите бюджет, получаете эксклюзив, но ещё и проявляете заботу об экологии планеты. Ведь вы приобретаете одежду, которая уже произведена, и новые ресурсы планеты не затрачиваются.