6 витаминов и минералов, которые необходимы беременной женщине

Витамин D необходим для усвоения кальция. Он регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на развитие костей и зубов плода. Дефицит этого витамина во время беременности может привести, например, к недостаточной костной массе плода, низкому весу ребенка, замедлению темпов роста и повышенному риску развития аутоиммунных заболеваний, а также диабету 1 типа.

Фолиевую кислоту или витамин В9 следует начинать принимать как минимум за три месяца до зачатия и продолжать прием до конца первого триместра беременности. Дефицит фолиевой кислоты в течение первых 12 недель беременности может вызвать различные проблемы развития плода - такие как дефекты нервной трубки, опасность возникновения расщепления позвоночника и выпячивания спинного мозга, нарушения формирования неба и риск преждевременных родов.

Аптекарь выделила шесть микронутриентов, особенно важных для здоровья беременной женщины и роста плода, а также объяснила возможные последствия при их нехватке.

Поскольку при беременности потребность в витаминах и минералах значительно возрастает, то фармацевт рекомендует отдавать предпочтение специальным мультивитаминно-минеральным комплексам. „Усвоение организмом многих витаминов и минералов взаимосвязаны между собой, и это учитывается при производстве специальных препаратов для беременных, так что усвоение микроэлементов в этих средствах очень хорошее“, — пояснила Сокк.

По словам провизора центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк, женщина должна начать готовить свой организм к беременности еще при ее планировании. „За три месяца до беременности следует принимать фолиевую кислоту . Если беременность наступает неожиданно, следует начать прием фолиевой кислоты так быстро, как это возможно“, — порекомендовала Сокк. В дополнение к фолиевой кислоте беременным женщинам важно убедиться, что они получают достаточно омега-3 жирных кислот за счет питания. „Если в еженедельном рационе нет жирной рыбы, орехов и масла, то во время беременности можно начать прием препаратов с содержанием рыбьего жира“, — предложила она.

Кальций необходим для формирования скелета ребенка, также он защищает мать во время беременности от рисков истончения костей и повреждения зубов. При недостатке кальция плод забирает необходимое количество кальция из организма матери, что подвергает мать риску того, что ее кости становятся более хрупкими, а зубы могут разрушаться. При этом при употреблении кальция очень важно следить за максимальной суточной дозой, так как употребление слишком большого количества минерала сделает кости ребенка ломкими, повысит риск родовых травм и последующих переломов.

Железо необходимо для формирования гемоглобина у матери, который помогает ей и ее плоду доставлять кислород через кровь к тканям. Нехватка железа во время беременности может привести к преждевременным родам или малому весу ребенка при рождении.

Магний во время беременности оказывает регулирующий эффект на артериальное давление, также имеет успокаивающее влияние, расслабляет мускулатуру, а также оказывает обезболивающее действие. Потребность в магнии выше у беременных женщин с преэклампсией и высоким кровяным давлением. Дефицит магния также может быть причиной задержки роста плода.

Омега-3 жирные кислоты поддерживают развитие головного мозга и зрительного центра плода, и могут предотвратить связанные с беременностью проблемы - такие как преэклампсия и преждевременные роды. Омега-3 жирные кислоты особенно важны в последние три месяца беременности и в первые три месяца жизни ребенка, когда количество необходимых жирных кислот в ткани головного мозга быстро увеличивается. Омега-3 жирные кислоты увеличивают вес ребенка и продлевают срок беременности. Это особенно важно для беременных женщин, которые подвержены повышенному риску преждевременных родов.