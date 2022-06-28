ФОТО | Впервые в Эстонии! В Ноблесснере открылся красный домик Chanel. Что же там внутри?

Внутри красного домика в форме парника можно познакомиться с новой линией по уходу за кожей от Chanel под названием N°1 DE CHANEL, в которой есть противовозрастной крем, серум для лица, крем для глаз, ароматный спрей и другое.

Ксатати, эксперты по макияжу Chanel уверяют, что новый тональный крем марки с более жидкой консистенцией идеально подходит для жарких погодных условий, которые сейчас воцарились по всей Эстонии. Кроме того, внутри поп-апа можно получить индивидуальную консультацию с экспертом по макияжу, который расскажет все о новой линии ухода за кожей и техниках нанесения косметики. P.S. В качестве дополнительного бонуса внутри есть кондиционер!

Эстония - лишь первая остановка, так как этим летом поп-ап Chanel проследует по четырем городам: Таллинну, Риге, Вильнюсу и Хельсинки.

Поп-ап N°1 DE CHANEL PODIUM будет открыт на центральной площади квартала Ноблесснер в Таллинне до 7 июля. Часы работы: вс-чт 12-20, пт-сб 12-21.