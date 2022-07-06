Родители, будьте осторожны: три типа детей, которые, скорее всего, станут задирать других
У каждого ребенка свой характер. Но те дети, которые издеваются даже над своими родителями, обладают особенными чертами и манерой поведения. Обычно дети, у которых они проявляются, с большой вероятностью станут впоследствии издеваться над другими детьми.
Агрессивный или напористый
Очень конфликтные типы личности, которые всегда выступают против вашего мнения, шантажируют, импульсивны и нетерпеливы, и хотят жить только на своих условиях. Родителям (особенно одиночкам) с такими очень трудно иметь дело, поскольку они отвергают все попытки их утихомирить и могут вести себя крайне вызывающе и агрессивно при попытках воспитания.
Но у этого есть простая причина. Один из родителей просто получает гнев, направленный на него ребенком, за двоих. Такие забияки любят споры и хотят выходить из каждой беседы победителем, и они не остановятся ни перед чем, чтобы добиться своего.
Тревожный или печальный
Именно тревожные или печальные дети часто цепляются за родителей, часто плачут и нуждаются в утешении и успокоении. Но точно так же, как они цепляются за родителей, они могут их и отталкивать уже после того, как их успокоили.
Этот цикл сближения и отталкивания повторяется постоянно, хотя дети сами не хотят быть зависимыми от родителей. Они могут казаться менее агрессивными, чем напористые дети, но на самом деле справляться с их поведением ничуть не легче. Если тревожные дети не учатся самостоятельности, они часто остаются во взрослом возрасте жить с родителями.
Манипулятор
Если вы тревожный и неуверенный родитель, ребенок-манипулятор сможет уловить это и понять, когда вы, например, испытываете угрызения совести. Ребенок учится использовать страхи родителей, лгать и шантажировать.
В подходящих для них ситуациях такие дети могут начать вести себя агрессивно, придумывать себе болезни или травмы и врать. Чтобы избежать этого, вам нужно добраться до корня страхов, которые являются причинами его поведения, чтобы улучшить коммуникацию.
Источник: Your Tango