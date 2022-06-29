29.06.2022, 12:11
Владелица магазина украинского дизайна в Старом городе: здесь люди не пытаются тебя впечатлить
ФОТО: | Anne&Stiil
„Мне всегда хотелось приезжать в Украину. У меня огромная ностальгия по Родине“ — Виталия Сассь, украинка, открывшая бутик с одеждой от украинских дизайнеров Design Hata.
Мы встречаемся с Виталией в ее бутике Design Hata в Старом городе в Таллинне. „Мы — единственное место в Таллинне, где есть украинский фэшн“, — рассказывает украинка и добавляет, что Design Hata в ее представлении — это место встречи людей с похожими взглядами и образом жизни. О переезде в Эстонию четыре года назад, открытии Design Hata в Таллинне, о войне в Украине Виталия рассказала нам в этом интервью.