Владелица магазина украинского дизайна в Старом городе: здесь люди не пытаются тебя впечатлить

Мы встречаемся с Виталией в ее бутике Design Hata в Старом городе в Таллинне. „Мы — единственное место в Таллинне, где есть украинский фэшн“, — рассказывает украинка и добавляет, что Design Hata в ее представлении — это место встречи людей с похожими взглядами и образом жизни. О переезде в Эстонию четыре года назад, открытии Design Hata в Таллинне, о войне в Украине Виталия рассказала нам в этом интервью.