Пять женских имен, обладательницам которых всегда везет в личной жизни
Получая имя при рождении, мы даже не догадываемся, что часто это ключ к тому, какой жизненный путь нас ждет. Одни проходят его легко и непринужденно, а другие прилагают очень много усилий. И если вы, как и Woman, полагаете, что от имени это зависит, этот материал для вас!
Не секрет, что имя оставляет свой отпечаток на судьбе человека. Кто-то с рождения счастлив и идет по жизни легко и непринужденно, все его дела удачны, а близкие люди всегда готовы подставить плечо в трудной ситуации. А кому-то наоборот приходится нелегко: судьба, словно испытывая, подкидывает новые и новые трудности, справиться с которыми порой непросто.
Ясновидящая Кажетта составила свой список женских имен, обладательницы которых легко идут по жизни. С самого рождения они получили имя, которое стало своеобразным талисманом и оберегом от несчастий и тяжелых испытаний.
Мария
Имя Мария очень древнее и несет в себе множество значений. Это женщины любимые, желанные.
Оно является латинской формой имени Mary, и восходит своими корнями к религии, Деве Марии, которая считается одной из самых священных фигур в христианской вере.
Словно в дань этому образу, у всех Марий формируется позитивная аура и сильная энергетика, так что окружающие подзаряжаются от нее энергией и стремятся быть рядом с Марией.
Коммуникабельность, благожелательность, легкий характер привлекают к такой женщине людей, а главное, делают ее баловницей судьбы.
Анна
В значении имени Анна зашифрована благодать. Значение имени имеет древнееврейское происхождение, а также древнегреческое, связанное с библией.
Женщина, получившая при рождении это имя, обладает невероятной энергией. Это добрый и мягкий человек, который всегда готов прийти на помощь, выслушать, поддержать, дать хороший совет.
Анны наделены невероятной энергией, которая притягивает людей, но часто этим могут пользоваться окружающие.
Обычно у них все спорится в семье, Анна мастерски обходит все острые углы и решает проблемы. За ее покладистый трав и терпеливость судьба воздает с торицей, часто Анны становятся очень успешными во всех сферах жизни.
Дарья
Наши имена даются нам не просто так, они отражают сущность. От природы Дарьи мудрые и знающие. Они царевны и несут себя в мир только так.
Мало кто задумывается, но второе значение имени Дарья — „богатая“. А еще Дарья произошла от древнегреческого мужского имени Дарий, объединив в себе два начала.
Таким образом девочка, нареченная Дарьей, получает удачную энергетику. Носительница этого имени будет с детства решительной, целеустремленной и очень умной. Она не отступает перед трудностями и всегда добивается своего. Перед таким напором сдается любая трудность и все невзгоды они преодолевают с легкостью.
Владислава
Значение этого славянского имени очевидно — владеющая славой. Владиславы величественны, осмотрительны и осторожны, но при этом они могут похвастаться прекрасным характером.
В душей этой женщины кроется мягкость, кротость, женственность, это идеальная пара для создания семьи. Но и на работе она станет чудесным начальником, ведь мягкость никак не мешает амбициям, она решительна и готова действовать.
У нее добрая душа и золотое сердце, обладательница этого имени приходит на помощь и располагает к себе. Обладательницы этого имени нередко являются всеобщими любимицами и умело располагают этим ресурсом. Окружающим часто кажется, что у этих женщин все получается играючи, и в этом есть доля правды.
Варвара
В переводе с древнегреческого имя означает „чужестранка“. В нашей стране Варвары всегда были популярны и не случайно, у этого имени сильная энергетика, как и у человека, который его получает. А с учетом тягот и невзгод, которые сваливаются на русский народ, то такие „тихие гавани“ всегда особенно ценны.
В Варваре сочетаются мягкость и напористость, скромность и амбициозность, бурная фантазия и холодный ум, милость и хитрость.
Любой человек, оказываясь в окружение такой женщины, ощущает ее влияние. Варвары умелые руководители и могут выстроить свою жизнь, чтобы получить все желаемое.
Они отлично контролирует все процессы, дергают за нужные ниточки и удача им не изменяет. Но если Варвара злится, то лучше держаться от нее подальше, насколько она удачлива в достижении цели, настолько удачлива будет в своей мести. Хотя на такой шаг обладательницы этого имени решаются крайне редко.