Пять женских имен, обладательницам которых всегда везет в личной жизни

Не секрет, что имя оставляет свой отпечаток на судьбе человека. Кто-то с рождения счастлив и идет по жизни легко и непринужденно, все его дела удачны, а близкие люди всегда готовы подставить плечо в трудной ситуации. А кому-то наоборот приходится нелегко: судьба, словно испытывая, подкидывает новые и новые трудности, справиться с которыми порой непросто.

Ясновидящая Кажетта составила свой список женских имен, обладательницы которых легко идут по жизни. С самого рождения они получили имя, которое стало своеобразным талисманом и оберегом от несчастий и тяжелых испытаний.

Мария

Имя Мария очень древнее и несет в себе множество значений. Это женщины любимые, желанные.

Оно является латинской формой имени Mary, и восходит своими корнями к религии, Деве Марии, которая считается одной из самых священных фигур в христианской вере.

Словно в дань этому образу, у всех Марий формируется позитивная аура и сильная энергетика, так что окружающие подзаряжаются от нее энергией и стремятся быть рядом с Марией.

Коммуникабельность, благожелательность, легкий характер привлекают к такой женщине людей, а главное, делают ее баловницей судьбы.

Анна

В значении имени Анна зашифрована благодать. Значение имени имеет древнееврейское происхождение, а также древнегреческое, связанное с библией.

Женщина, получившая при рождении это имя, обладает невероятной энергией. Это добрый и мягкий человек, который всегда готов прийти на помощь, выслушать, поддержать, дать хороший совет.

Анны наделены невероятной энергией, которая притягивает людей, но часто этим могут пользоваться окружающие.

Обычно у них все спорится в семье, Анна мастерски обходит все острые углы и решает проблемы. За ее покладистый трав и терпеливость судьба воздает с торицей, часто Анны становятся очень успешными во всех сферах жизни.

Дарья

Наши имена даются нам не просто так, они отражают сущность. От природы Дарьи мудрые и знающие. Они царевны и несут себя в мир только так.