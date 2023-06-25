„Я бросилась к сыну — у него опустилось веко, уголок рта был приоткрыт“. Укус клеща привел к очень тяжелым осложнениям у ребенка

То утро было совершенно обычным. Мальчик играл в компьютерную игру и общался с другом по интернету. „Вдруг я услышала, как он сказал своему другу, что не может нормально говорить, потому что одна сторона его лица не двигается. Я бросилась к нему и была поражена увиденным: веко левого глаза опустилось, а угол рта приоткрылся - левая сторона лица была