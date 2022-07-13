13.07.2022, 11:16
Испуганная мать: „Я бросилась к сыну — у него опустилось веко, уголок рта был приоткрыт“(12)
Признаков болезни Лайма не было в течение года
ФОТО:
Семья 39-летней Трийну Напсепп любит отдыхать на даче на Сааремаа. Остров известен в том числе обилием клещей. В конце прошлого лета 10-летний Патрик, сам того не подозревая, заболел коронавирусом. К тому времени, когда они добрались до семейного врача, у мальчика уже болели оба плеча, бедра и колени. Врач взяла анализ, чтобы проверить, нет ли у ребенка бореллиоза. Результат теста был отрицательным.