Я – мама
13.07.2022, 11:16

Испуганная мать: „Я бросилась к сыну — у него опустилось веко, уголок рта был приоткрыт“

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Признаков болезни Лайма не было в течение года
ФОТО: Kristi Palm-Anis

Семья 39-летней Трийну Напсепп любит отдыхать на даче на Сааремаа. Остров известен в том числе обилием клещей. В конце прошлого лета 10-летний Патрик, сам того не подозревая, заболел коронавирусом. К тому времени, когда они добрались до семейного врача, у мальчика уже болели оба плеча, бедра и колени. Врач взяла анализ, чтобы проверить, нет ли у ребенка бореллиоза. Результат теста был отрицательным.

То утро было совершенно обычным. Мальчик играл в компьютерную игру и общался с другом по интернету. „Вдруг я услышала, как он сказал своему другу, что не может нормально говорить, потому что одна сторона его лица не двигается. Я бросилась к нему и была поражена увиденным: веко левого глаза опустилось, а угол рта приоткрылся - левая сторона лица была

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